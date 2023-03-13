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大額租務湧現 舖市復甦先兆

地產 12:00 2023/03/13

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自從通關後，因商戶睇好旅客重返，核心區舖位租務明顯增加，金行、鐘錶及藥房相繼重新租舖。核心區近期錄大額租務，更出現久違了的複式旗艦店，主因租金與高峰期相距甚遠，現時租用多層舖位成本大為降低，吸引大舖租務重現。

其中更錄複式舖租務，涉及中環皇后大道中豐樂行多層舖，面積逾8千平方呎，獲國際大型鐘錶集團Swatch Group以100萬元租用。

十多年前自由行高峰期，核心區舖位曾出現複式舖爭奪熱潮，當時海外品牌有見內地客消費強勁，不惜工本高價搶舖，更特別喜愛物業地下至樓上多層，打造成複式旗艦店，以顯示品牌地位，可達宣傳之效。以中環為例，當時多間時裝如GAP、A&F等，便以500至700萬元月租搶舖。疫情期間因旅客絕跡，品牌難以負擔高租金，決定放棄約滿的旗艦店，而個別業主更把舖位「化整為零」，把複式舖重新分拆招租。

如今旅客重返，人流轉多，預計商機重現，商戶自然比疫情前進取租舖，而旗艦店涉及大樓面，租金成本或較高，理論上品牌仍會較以往審慎。不過，若與高峰期相比，複式舖位租金已大幅調整，以Swatch Group所租用8千多呎舖，月租僅約100萬元，與十多年前，複式舖涉及500至700萬，現時租金成本大降約6至7成，故對品牌來說，租用大樓面舖興趣便提高，相信大舖租務陸續有來。

記者：梁建國
 

大額租務湧現 舖市復甦先兆

欄名 : 樓市分析

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