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復星財富李曉翀 美股震盪加劇宜吸納優質股

財金猛人追蹤 12:11 2023/03/13

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「矽谷銀行事件」終迎美聯儲「出手」。

本周一（3月13日），美聯儲宣布新的緊急銀行定期融資計劃，矽谷銀行的儲戶周一將可以動用所有資金。雖然矽谷銀行不至於帶來重大的系統性風險，但是由於其業務的特殊性，即矽谷銀行存款行業集中在科技行業，部份中小型科技公司或面臨現金流緊張風險，隱藏的風險所帶來的骨牌效應亦因此受到美聯儲重視。

    點擊圖片放大

本周美股震動波幅將持續擴大

美債曲綫倒掛后的流動性危機雖會遲到，但從未缺席。翻查歷史數據發現，美債曲綫倒掛后4至20個月內會出現流動性危機。2022年4月美債曲綫次倒掛，至今11個月，說明現時美股仍未渡過「危險期」，估值更具調整空間，若大市進入調整時期不妨留意吸納優質股的時機。

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

談起優質股，不得不提微軟（MSFT），從元宇宙到ChatGPT，近年微軟都備受關注。微軟業務覆蓋辦公、娛樂、生活，未來是否進入元宇宙，微軟的收入也能保持穩定增長。

另外，微軟作為ChatGPT的大股東，自然受追捧，加上旗下業務逐漸具備ChatGPT的部分功能，令市場對其收入增長注入新的憧憬。

微軟估值高於同業留意調整吸納機會

本周，微軟將發布自然語言處理模型GPT-4，同期，百度 （09888） 亦在本周四發布AI產品文心一言，相信會令市場再度關注AI概念股。然而，此時的概念炒作不像年初的熾熱，例如谷歌Bard發布會上的「翻版教材」帶來持續沽壓，相關股份表現已分化。

……更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

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撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

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