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洪灝：矽谷銀行會成為第二個雷曼嗎？

財金猛人追蹤 17:27 2023/03/13

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矽谷銀行事件持續發酵，美國在3月13日實施一系列救助措施，內地經濟學家洪灝在3月12日便精準預測事情發展，下文將詳述其分析。

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

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矽谷銀行「爆煲」，美國政府緊急救亡，美聯儲在3月13日發聲明，表示將為存款機構提供額外資金（由Bank Term Funding Program計劃中抽調出規模達250億美元資金），為銀行、儲蓄社、信用合作社和其他符合條件的存款機構，提供長達一年的貸款。

美國財政部、聯儲局和聯邦存款保險公司（FDIC）亦發出聲明，指自3月13日起，矽谷銀行存戶將可以提取他們所有的存款。財政部高級官員指，對矽谷銀行採取的行動，旨在穩定金融體系和保護存戶。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在3月12日接受外媒訪問時，表示正與銀行業監管機構密切合作，應對矽谷銀行倒閉並保障存戶，但政府不會考慮對矽谷銀行大規模救助。

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在3月12日發表文章，解構矽谷銀行事件，他說：

不知道為什麼，美國的銀行總是在周末倒閉？看看08年時的貝爾斯登和雷曼，都是在周末轟然倒下，然後美國監管部門、美聯儲和美國財政部介入。這次的矽谷銀行也不例外。

洪灝在3月12日又說：「現在，全球市場的擔憂在於：矽谷銀行是否會被救濟？許多磚家奔走相告，稱如果美國監管不出手的話，矽谷就會成為第二個雷曼，扳倒整個美國金融系統。磚家門還要求美聯儲重新開閘印錢，盡管如果再印，美幣很快會變成冥幣。」

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洪灝直言在3月13日前，市場需要看到三個救助的措施：

  • 1）低於25萬美元的小儲戶得到全額的償付；
  • 2）高於25萬美元的存款保險上限的儲戶獲得部分償付，並保證在未來一段時期內，視乎矽谷銀行資產的出售變現情況，這些大儲戶可以得到大部分的償付（比如80%）；
  • 3）讓美國四大銀行之一接手矽谷銀行。

洪灝預言，如果可以出台這些措施，或者至少可以承諾大部分措施，並指出化解矽谷銀行破產的路徑，那麼美國乃至全球市場的信心將逐步恢復正常。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：GROW思睿

編輯：陳文政

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撰文 : 洪灝 GROW思睿首席經濟學家

欄名 : 財金猛人追蹤

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