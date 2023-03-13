車市掀減價戰 增通縮風險 混戰將持續多久？

內地汽車價格競爭白熱化，市場激烈，今日汽車股逆市跌，其中長城汽車 （02333） 跌曾跌於5%。市場關注對內地通縮形勢，以及車市減價戰會持續多久。

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市場消息指，內地汽車減價潮由東風 （00489） 掀起，有指早前於湖北，東風推出「六折」買車的優惠活動，隨後汽車價格戰在湖北開始了一場大亂鬥，並開始向其他地區蔓延。

湖北先起減價戰 推至各地

據報道指，補貼優惠刺激之下，湖北部分汽車4S店出現了多款車型售罄、斷貨的情況。在湖北武漢，原本冷清的4S店門庭若市，源源不斷的客流將店內圍的「水洩不通」。

不過，二手車市場卻受到了新車降價的衝擊。消息指目前不少二手車商現在已經暫時不收車了。業界都在觀望，先把手裡的庫存清完，再考慮看看。即便是收車，價格也會壓得特別低。此外，多家汽車經銷商普遍表示，最近新車優惠的幅度已經超過了去年年底，今年優惠政策的推出時間也比往年要早。

近期並非只有湖北一地的消費者可以享受到新車補貼活動。吉林省亦有買車優惠活動，補貼總額達1.5億元人民幣，單車補貼金額最高可達37,000元人民幣。

汽車市場減價戰，亦令內地的通縮的情況今市場關注。數字反映，今年2月內地全國居民消費價格（CPI）按年上漲1%，按月下降0.5%；全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降1.4%，按月持平。這批春節後的物價數據，展現出的內地通縮苗頭，引發市場關注。

對於汽車的減價戰，市場關注減價戰會維持多久。乘聯會秘書長崔東樹指出，企業加政府空前優惠的購車補貼政策，展現了汽車大省對穩定、促進汽車消費的政策決心。上述補貼政策具有示範作用，其他省份很可能會進行效仿。

預期減價為去庫存 於3月促銷

2023年汽車行業被視為處於轉型發展的重要時期，汽車行業運行出現更加複雜的特徵，各地政府大力開展促消費的舉措，將形成各地促消費的多元化政策支援特徵。

崔東樹又指，本次促銷中，有的企業是為了國六排放標準車型的換代、清理庫存，由於舊車庫存終歸有限，所以其僅是一個針對3月份的、暫時的促銷活動，是類似「雙十一」的促銷活動。

編輯：錢家鋒

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