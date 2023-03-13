  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

車市掀減價戰 增通縮風險 混戰將持續多久？

研究報告 18:12 2023/03/13

分享：

分享：

內地汽車價格競爭白熱化，市場激烈，今日汽車股逆市跌，其中長城汽車 （02333） 跌曾跌於5%。市場關注對內地通縮形勢，以及車市減價戰會持續多久。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

市場消息指，內地汽車減價潮由東風 （00489） 掀起，有指早前於湖北，東風推出「六折」買車的優惠活動，隨後汽車價格戰在湖北開始了一場大亂鬥，並開始向其他地區蔓延。

湖北先起減價戰 推至各地

據報道指，補貼優惠刺激之下，湖北部分汽車4S店出現了多款車型售罄、斷貨的情況。在湖北武漢，原本冷清的4S店門庭若市，源源不斷的客流將店內圍的「水洩不通」。

不過，二手車市場卻受到了新車降價的衝擊。消息指目前不少二手車商現在已經暫時不收車了。業界都在觀望，先把手裡的庫存清完，再考慮看看。即便是收車，價格也會壓得特別低。此外，多家汽車經銷商普遍表示，最近新車優惠的幅度已經超過了去年年底，今年優惠政策的推出時間也比往年要早。

近期並非只有湖北一地的消費者可以享受到新車補貼活動。吉林省亦有買車優惠活動，補貼總額達1.5億元人民幣，單車補貼金額最高可達37,000元人民幣。

汽車市場減價戰，亦令內地的通縮的情況今市場關注。數字反映，今年2月內地全國居民消費價格（CPI）按年上漲1%，按月下降0.5%；全國工業生產者出廠價格（PPI）按年下降1.4%，按月持平。這批春節後的物價數據，展現出的內地通縮苗頭，引發市場關注。

對於汽車的減價戰，市場關注減價戰會維持多久。乘聯會秘書長崔東樹指出，企業加政府空前優惠的購車補貼政策，展現了汽車大省對穩定、促進汽車消費的政策決心。上述補貼政策具有示範作用，其他省份很可能會進行效仿。

預期減價為去庫存 於3月促銷

2023年汽車行業被視為處於轉型發展的重要時期，汽車行業運行出現更加複雜的特徵，各地政府大力開展促消費的舉措，將形成各地促消費的多元化政策支援特徵。

崔東樹又指，本次促銷中，有的企業是為了國六排放標準車型的換代、清理庫存，由於舊車庫存終歸有限，所以其僅是一個針對3月份的、暫時的促銷活動，是類似「雙十一」的促銷活動。

編輯：錢家鋒

★★2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023hket 35周年 10大電子書系列陸續上架，股市篇之《中港美股市拐點贏面比拼》已經登場，訂戶可按此登入盡覽

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

欄名 : 通縮風險

港股 經濟數據表現 汽車 汽車股 通縮 PPI 行業 CPI

上一篇文章

滙豐 3月薦7股（附九倉 港鐵 百威 目標價）

下一篇文章

中金：中電信5G建設高峰期結束 助業績兌現（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

銀行定存息3月懶人包 7日即食10.9厘
銀行定存息3月懶人包 7日即食10.9厘
中金：中電信5G建設高峰期結束 助業績兌現（持續更新）
中金：中電信5G建設高峰期結束 助業績兌現（持續更新）
滙豐：煤價跌 電力股值博 有2隻「買入」評級（附盈利預測）
滙豐：煤價跌 電力股值博 有2隻「買入」評級（附盈利預測）
汽車業仍弱 建銀國際薦行業優質股
汽車業仍弱 建銀國際薦行業優質股
大摩推6股 3月布陣（附目標價）
大摩推6股 3月布陣（附目標價）
惠譽：3原因望助中國煉油企今年利潤率回升（持續更新）
惠譽：3原因望助中國煉油企今年利潤率回升（持續更新）