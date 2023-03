美息預測有變 高盛指3月不加息 市場料僅加0.25厘

美國矽谷銀行事件令加息預期降温,港股率先反彈,後續能否持續,可先觀察本周中美數據出爐。同時,高盛指3月不加息,市場則料僅加0.25厘。

當市場仍在擔心矽谷銀行倒閉會否是2008年雷曼翻版時,美國3大機構,財政部、聯儲局及美國聯邦存款保險公司(FDIC)發表聯合聲明,由3月13日起,存款人可全額取回其存款。該銀行清盤相關的損失,將不會由納稅人承擔。

高盛分析師預計,監管機構採取的措施將為面臨存款外流的銀行提供大量流動性,並提高存款戶的信心。

著名基金經理Bill Ackman亦在Twitter上指,美國政府做了正確的事。雖然他認為仍有更多銀行可能會倒閉,但重要的是,美國政府給予市場一個清晰的路綫圖,及發出明確訊息:存款戶可以信任銀行系統。

加息預期猶如「巴黎鐵塔反轉再反轉」,市場上周仍在鮑威爾「放鷹」下,預期3月將加息0.5厘。然而,在美國矽谷銀行事件暫鬆一口氣後,市場目前預期3月不加息的機率升到40%之上,加0.25厘的機率約6成,早前的0.5厘已不在預計之中。

高盛分析師則與市場「唱反調」,指由於美國銀行業最近面對的壓力,因此不再預計3月22日的議息會議會加息;又維持5月、6月和7月加息0.25厘的預期不變,但強調3月以後的加息路徑存在相當大的不確定性。

To 加 or not to 加,目前尚不知曉,但港股已先反彈為敬。恒指在連跌四個交易日後,3月13日升1.95%至19695點;成交額逾1450億元,受惠於滬深港通擴容。

從資金面來看,

