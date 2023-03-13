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美息預測有變 高盛指3月不加息 市場料僅加0.25厘

財金 18:58 2023/03/13

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美國矽谷銀行事件令加息預期降温，港股率先反彈，後續能否持續，可先觀察本周中美數據出爐。同時，高盛指3月不加息，市場則料僅加0.25厘。

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當市場仍在擔心矽谷銀行倒閉會否是2008年雷曼翻版時，美國3大機構，財政部、聯儲局及美國聯邦存款保險公司（FDIC）發表聯合聲明，由3月13日起，存款人可全額取回其存款。該銀行清盤相關的損失，將不會由納稅人承擔。

高盛分析師預計，監管機構採取的措施將為面臨存款外流的銀行提供大量流動性，並提高存款戶的信心。

著名基金經理Bill Ackman亦在Twitter上指，美國政府做了正確的事。雖然他認為仍有更多銀行可能會倒閉，但重要的是，美國政府給予市場一個清晰的路綫圖，及發出明確訊息：存款戶可以信任銀行系統。

加息預期猶如「巴黎鐵塔反轉再反轉」，市場上周仍在鮑威爾「放鷹」下，預期3月將加息0.5厘。然而，在美國矽谷銀行事件暫鬆一口氣後，市場目前預期3月不加息的機率升到40%之上，加0.25厘的機率約6成，早前的0.5厘已不在預計之中。

高盛分析師則與市場「唱反調」，指由於美國銀行業最近面對的壓力，因此不再預計3月22日的議息會議會加息；又維持5月、6月和7月加息0.25厘的預期不變，但強調3月以後的加息路徑存在相當大的不確定性。

To 加 or not to 加，目前尚不知曉，但港股已先反彈為敬。恒指在連跌四個交易日後，3月13日升1.95%至19695點；成交額逾1450億元，受惠於滬深港通擴容。

從資金面來看，

 

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撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : 加息趨勢

貨幣政策 經濟數據表現 港股 家居 基金 保險公司 恒生指數 巴黎 加息 香港

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