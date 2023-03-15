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滙豐3月薦7股 1隻現爆升（附九倉 港鐵 百威 目標價）

研究報告 13:25 2023/03/15

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滙豐證券最新評級出爐，下文將歸納3月7日至10日滙豐證券公布的最新數據，7隻股票評級皆是「買入（Buy）」。其中包括九龍倉集團 （00004） 、港鐵 （00066） ，以及百威亞太 （01876） 等實力股，下文詳述看好原因。

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

 

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九龍倉集團 （00004）

滙豐相信最壞情況已經過去，預計未來12個月的業績會有所改善。從基本面和現金流的角度來看，九龍倉具有吸引力。2023年預期九龍倉的商場租金將錄得雙位數回升，租金收入恢復增長；位於龍翔道188號的高端住宅項目正等待預售批文，最早可能會在2023年第4季推出市場，皆是利好因素。目標價21.7元。

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港鐵 （00066）

滙豐指出港鐵2022財年業績好於預期，基礎利潤略有下降，每股股利（Dividend Per Share）

增加3%。預計2023年港鐵盈利將受惠於運輸業務復甦和新商場開業而有所改善。最近關於東涌綫延長綫的項目協議，亦有助於增長業務的中期增長可見度。目標價49.2元。

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統一 （00220）

滙豐表示，整體消息前景受疫情放寬限制而有所改善。果汁產品增長強勁，按年大增35.4%，三年複合年增長率為19.8%。滙豐指出，統一透過開拓餐廳渠道來提升2023年飲料銷售額的行動值得肯定，在最近3年內飲料收入因此大增。目標價9.8元。

 

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海豐國際 （01308）

滙豐指出，雖然運費和運輸的需求可能持續低迷，但海豐作為運輸行業的龍頭之一，其利潤率仍然優於同行，相信上述表現會在十年內持續。海豐在業績發布會上表示，部份同行因為無利可圖而退出亞洲市場，同時海豐將會在今年添置20艘新船，有助於未來進一步降低租船所帶來的額外成本。目標價21元。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：滙豐證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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