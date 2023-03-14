美國銀行恐慌蔓延  有三個問題要弄清楚

矽谷銀行（SiliconVallyBank）上周五宣布破產，這是2008年以來美國最大的倒閉銀行。在矽谷銀行倒閉之前，SilvergateCaptial宣布了自願清算。這種情況引發了對地區性銀行的擔憂，昨晚FirstRepublicBank開盤前價格已經下跌超過60%。美國中小銀行的危機觸發歐洲金融信心危機，歐洲債價急升，股價急跌，恐慌情绪有蔓延趨勢。

中小銀行的危機並不是其槓桿過高，而是因為資產負債不匹配導致。在美聯儲加息前，矽谷銀行的資產端主要配置長期債券和信貸產品，同時發行了利率較低的Held to Maturity證券。負債端資金主要來自於科技初創公司、加密貨幣公司、生物公司等。在金融收縮週期，這些公司的資金容易出現緊張，從而出現大幅度提款。資產端的配置在高通脹高利率環境下賬面價值大幅縮水。如果能持有到期的話風險仍然可控，但負債端的大幅提款以及客戶對利率產品的不滿意，銀行被迫拋售資產換取現金，導致賬面虧損變成實際虧損。

對於此次美國的銀行所暴露的風險，有三個問題需要弄清楚。

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一、存款人的錢可以拿回來嗎？

存款一般而言有兩方面的保障。一方面，根據存款準備金制度，銀行收取存款的同時會按一定比例，繳納一部分資金到中央銀行，以應對未來可能出現的集中大量取款需求。

另一方面，根據存款保險制度，收取存款的機構會作為投保人，繳納一定的保險費，為其儲戶的存款上保險，一旦出現各類危機，可以支付部分或全部存款。

根據美國的情況，2020年疫情暴發，美聯儲為刺激經濟，在啟動史無前例降息措施後，還將存款準備金率下調至零。這意味着，美國的銀行業在過去一段時間「狂升」，拿着幾乎不用付利息的存款，還不用繳納存款準備金。

這一次，美國的存款保險制度發揮了作用。財政部長耶倫批准採取行動，聯邦存款保險公司能夠以充分保護所有存款人的方式解決矽谷銀行問題。從3月13日起，矽谷銀行儲戶將可以使用所有資金。然而，與硅谷銀行解決問題有關的任何損失都不由納稅人承擔，意味著債主、股東都不被納入被救之列。

二、美聯儲會改變加息政策嗎？



美聯儲貨幣政策變動與此次矽谷銀行的危機密切相關。昨日全球央行加息預期急速降溫，市場對歐洲央行利率峰值的預期跌破了3.5%，對美聯儲下周加息幅度的預期不到14個基點，甚至預期美聯儲年底前降息50個基點。自2月21日以來，市場對英國央行利率峰值的定價首次跌破了4.5%。

高盛研究報告稱，鑑於最近銀行體系承受的壓力，不再預期美聯儲將在3月22日的會議上加息，但維持美聯儲將在5月、6月和7月加息25個基點的預期不變，現在預計終端利率為5.25%-5.5%。

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