推動數字洪流 中興盈利穩增 財金專欄 2023/03/14 分享： 分享： 港股昨日大反彈，市場憧憬美聯儲下周只會加息四分一厘甚至不加息，但筆者認為只會延長加息周期，大市未來一段日子仍然震盪，入市要耐心一點。增長股依然是目標之一，尤其中央推動數字產業，中興通訊（00763）未 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股的真升假跌 市場轉玩「信不信由你」 （第五版） 2023/03/13 港股的真升假跌 市場轉玩「信不信由你」 （第五版） 中字股實力談 - 港股人民幣 同呈頭肩頂 2023/03/11 港股人民幣 同呈頭肩頂 中字股實力談 - 港股跌勢快過預期 4個支持位 恒指會見16500？（第四版） 2023/03/10 港股跌勢快過預期 4個支持位 恒指會見16500？（第四版） 中字股實力談 - 數字經濟大火 聯通回吐可買 2023/03/10 數字經濟大火 聯通回吐可買 人民幣七三危機 港股遭殃？（第四版） 2023/03/09 人民幣七三危機 港股遭殃？（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 5G 李強 中興通訊（00763） 中國鐵塔（00788） 人民幣