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推動數字洪流 中興盈利穩增

財金專欄 2023/03/14

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港股昨日大反彈，市場憧憬美聯儲下周只會加息四分一厘甚至不加息，但筆者認為只會延長加息周期，大市未來一段日子仍然震盪，入市要耐心一點。增長股依然是目標之一，尤其中央推動數字產業，中興通訊（00763）未

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 5G 李強 中興通訊（00763） 中國鐵塔（00788） 人民幣

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