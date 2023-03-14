推動數字洪流 中興盈利穩增

港股昨日大反彈，市場憧憬美聯儲下周只會加息四分一厘甚至不加息，但筆者認為只會延長加息周期，大市未來一段日子仍然震盪，入市要耐心一點。增長股依然是目標之一，尤其中央推動數字產業，中興通訊（00763）未

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