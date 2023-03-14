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瑞信陶冬：美加息25點子機會高

財金專欄 2023/03/14

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Fed Pivot這個概念，已經在市場大半年了，意思是美聯儲改變政策軌迹，很快就會停止加息並開始部署減息。不料Pivot的內容可以改變，原來利率政策可以是加息重新加碼，也可以是停止加息的。這種預期搖擺

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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2023/03/03
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經濟 美元 通脹 加息 貨幣政策 失業 鮑威爾 日圓 量化寬鬆 非農就業

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