瑞信陶冬：美加息25點子機會高 財金專欄 2023/03/14 分享： 分享： Fed Pivot這個概念，已經在市場大半年了，意思是美聯儲改變政策軌迹，很快就會停止加息並開始部署減息。不料Pivot的內容可以改變，原來利率政策可以是加息重新加碼，也可以是停止加息的。這種預期搖擺 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 2023/03/10 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 2023/03/09 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 中金：經濟增長靠內需投資 2023/03/08 中金：經濟增長靠內需投資 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 2023/03/07 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 2023/03/03 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 經濟 美元 通脹 加息 貨幣政策 失業 鮑威爾 日圓 量化寬鬆 非農就業