瑞信陶冬：美加息25點子機會高

Fed Pivot這個概念，已經在市場大半年了，意思是美聯儲改變政策軌迹，很快就會停止加息並開始部署減息。不料Pivot的內容可以改變，原來利率政策可以是加息重新加碼，也可以是停止加息的。這種預期搖擺

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