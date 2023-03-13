矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 國際 22:47 2023/03/13 分享： 分享： 本欄昨日說到美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）倒下，引發金融市場恐慌，卻未必會帶來另一場金融海嘯。關鍵是美國官方必須阻止有銀行無序式倒閉，避免重蹈2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）的覆轍。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 日星減慢少子化 先解決土地問題 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 你可能感興趣 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 22:47 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 21:29 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 日星減慢少子化 先解決土地問題 21:35 2023/03/07 日星減慢少子化 先解決土地問題 最新專欄文章 國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 今日 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/12 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 2023/03/09 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 2023/03/08 解決土地問題 減慢「少子化」出路 貨幣政策 金融機構 加息 美國聯儲局 耶倫 銀行 利率期貨 美國