港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」

家族辦公室（Family Office）是超級富豪家族的大管家，可說是私人財富管理業務中最高端的一環。港府下周舉辦的裕澤香江論壇，據悉，逾100間環球頂尖家族辦公室將會參與，來自亞洲、中東、歐美，名字

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