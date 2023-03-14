港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 財金專欄 2023/03/14 分享： 分享： 家族辦公室（Family Office）是超級富豪家族的大管家，可說是私人財富管理業務中最高端的一環。港府下周舉辦的裕澤香江論壇，據悉，逾100間環球頂尖家族辦公室將會參與，來自亞洲、中東、歐美，名字 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 2023/03/13 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 有政戲 - 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 2023/03/10 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 有政戲 - 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 2023/03/09 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？ 2023/03/08 主管港澳事務 誰是真命天子？ 有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 2023/03/07 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 政治 家族辦公室 香港 大灣區 新加坡 李家超 陳茂波 金融服務 東盟 故宮文化博物館