  • 19°C
香港時間 : 2023314日 (週二) 01:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」

財金專欄 2023/03/14

分享：

分享：

家族辦公室（Family Office）是超級富豪家族的大管家，可說是私人財富管理業務中最高端的一環。港府下周舉辦的裕澤香江論壇，據悉，逾100間環球頂尖家族辦公室將會參與，來自亞洲、中東、歐美，名字

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

最新專欄文章

有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示
2023/03/13
李強丁薛祥上位 對港有何啟示
有政戲 - 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」
2023/03/10
發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」
有政戲 - 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見
2023/03/09
巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見
有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？
2023/03/08
主管港澳事務 誰是真命天子？
有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？
2023/03/07
夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？
政治 家族辦公室 香港 大灣區 新加坡 李家超 陳茂波 金融服務 東盟 故宮文化博物館

上一篇文章

潛在需求 萬宗「高才通」

下一篇文章

瑞信陶冬：美加息25點子機會高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示
李強丁薛祥上位 對港有何啟示
投資廣角鏡 - 金達非洲收成勁增長
金達非洲收成勁增長
國情知聞 - 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應
燃油車市震動 會否有蝴蝶效應
選股情報 - 美銀行爆煲？
美銀行爆煲？
國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？
美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？
佳兆業復牌預示內房復常
佳兆業復牌預示內房復常