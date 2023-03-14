中國金融機構改革 降薪之憂與運行之變 財金專欄 2023/03/14 分享： 分享： 全國兩會閉幕，經濟界很快會看到的是國務院機構改革的落實。過去歷次機構改革，都以部委局的摘牌掛牌為標誌，今次摘牌掛牌的動作不會大，受到關心的是一些機構變化帶來的直接衝擊，比如金融行業近日的降薪之憂，以及 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應 2023/03/13 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應 國情知聞 - 賞花經濟 拉動內需 2023/03/11 賞花經濟 拉動內需 國情知聞 - 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 2023/03/10 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 國情知聞 - 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 2023/03/09 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 國情知聞 - 人大地方團 聯手謀新圈新區 2023/03/08 人大地方團 聯手謀新圈新區 中國 金融機構 銀行 金融 行業 補貼 中國人民銀行 裁員 金融監管機構 中國證監會