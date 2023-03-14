中國金融機構改革 降薪之憂與運行之變

全國兩會閉幕，經濟界很快會看到的是國務院機構改革的落實。過去歷次機構改革，都以部委局的摘牌掛牌為標誌，今次摘牌掛牌的動作不會大，受到關心的是一些機構變化帶來的直接衝擊，比如金融行業近日的降薪之憂，以及

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