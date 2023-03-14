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矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息

財金專欄 2023/03/14

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本欄昨日說到美國矽谷銀行（SVB）倒下，引發金融市場恐慌，卻未必會帶來另一場金融海嘯。關鍵是美國官方必須阻止有銀行無序式倒閉，避免重蹈2008年雷曼兄弟的覆轍。

相對2008年的猶豫不決，最終造成全球一

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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