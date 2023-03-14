矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 財金專欄 2023/03/14 分享： 分享： 本欄昨日說到美國矽谷銀行（SVB）倒下，引發金融市場恐慌，卻未必會帶來另一場金融海嘯。關鍵是美國官方必須阻止有銀行無序式倒閉，避免重蹈2008年雷曼兄弟的覆轍。 相對2008年的猶豫不決，最終造成全球一 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/13 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/13 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/12 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 2023/03/09 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 經濟 美國 銀行 金融 貨幣政策 利率期貨 耶倫 美元