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估價上升 帶來三大推動作用

地產 14:00 2023/03/15

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銀行估價隨樓價回升，對後市有三大推動作用，包括有助購買力持續釋放，強化買家入市信心，以及帶活市場交投，為樓價繼續攀升注入動力。

首先，今年整體樓價累升約5%，倘銀行未能在樓價反彈下，配合調升估價，買家將有機會面臨估價不足，變相需要抬錢上會，不利市場購買力釋放。

以一個成交價600萬元的單位為例，買家如欲承造9成按揭，即貸款額為540萬元，首期為60萬元，惟若銀行未有因應市況調升估價，例如估價只有550萬元，即使借盡9成按揭，貸款額最多只有495萬元，買家首期便需升至105萬元，即最後需要額外支付45萬元的首期才能上會，或令買家入市受到限制。

而現時銀行緊隨大市調升估價，估價更貼近實質成交價水平，正好釋除買家對於估價不足而需抬錢上會的憂慮，有助購買力繼續流入市場，避免購買力斷層情況，對推動樓價向上，有正面幫助。

此外，銀行估價取態，能一定程度反映市場對樓市前景取態，是不少買家入市的參考指標。當銀行重新調升估價，變相間接釋出對後市睇法趨向正面信息，將為入市取態舉棋不定的買家帶來提振，強化入市信心，有利更多購買力流入樓市，帶活市場交投。

事實上，近月銀行樓按取態積極，例如早前有中小型銀行增現金回贈以爭取按揭業務，當中，按揭貸款額500萬至800萬元以下，回贈高達2.3%。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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