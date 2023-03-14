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連租約買賣須慎防按揭問題

地產 12:00 2023/03/14

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近期二手樓業主叫價有所轉強，市場相繼出現零議價，甚至追價成交，預料市場繼續走旺下，連租約買賣個案未來亦會有所增多，惟上車客入手該類單位，必需留意按揭等問題。二手樓持續轉旺下，業主逐步收窄議價空間，部份購買力轉流向連有租約的單位，目的主要是貪該類單位競爭相對較細，而且價錢或較市價有折讓，符合預算有限或追求高性價比的買家，例如鰂魚涌太古城天星閣高層A室一個連租約2房單位，日前獲買家以1,100萬元購入，呎價18,966元。

然而，連租約單位因正有租客居住，業主未必能開門供準買家睇樓，部份甚至未有單位現狀相片供參考，故買家入手該類單位，需有兩手準備，包括需預留一筆充足資金，以防單位交樓時出現意想不到的問題，作為翻新大執之用。

此外，購入連租約單位，即使買家日後計劃作為自用，惟仍會將被界定為投資者，影響申請按揭成數，最多貸款額只有樓價一半，以一個售價1,000萬元的單位為例，如單位以交吉出租，首置客最高可承借9成按揭，首期僅需100萬元，惟若買家連有租約出售，即按揭貸款最多只有500萬元，變相買家首期需達500萬元，差幅400萬元或4倍。

故此，旺市下連租約單位的售價，相對交吉單位或有驚喜，惟買家入市該類單位前需衝量手頭現金及日後翻新預算等。

記者:鄭達偉

連租約買賣須慎防按揭問題

欄名 : 樓市分析

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