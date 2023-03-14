曾淵滄點評 中長綫收息之選

資深投資者曾淵滄在接受《Money Times》專訪時表示，若要在港股中，挑選中長綫的收息之選時，看好中移動 （00941） 的中長綫潛力。

中移動未來呢幾年可能會係又可以賺價又可以賺息的股，理由是中國會傾全力去搞電訊基建，因為電訊係未來世界的強國一個好重要的因素，過去搞5G都係因為咁。

曾淵滄續指，由於今年是國務院換屆的一年，也是疫後全國拼經濟的一年，相信科技通訊的基建也會是新一屆國務院的重點基建項目，而過去幾個星期，中興 （00763） 及其他電訊股炒起，就是因為涉及電訊基建，而華為沒有上市，就只能炒中興及及其他電訊股。

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此外，國資委早前宣布國企將迎來新一輪改革行動，相信國企的回報將改善，加上中移動及其他中資電訊股宣布提高派息比率，故曾淵滄看好中資電訊股前景。

至於香港本地電訊股方面，他則認為不是收息的好選擇，「本地市場太細，不會賺好多，派息都不會多。」

記者：陳紫瑩

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