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花旗料手機出貨量 或4月起轉正（附舜宇 小米 盈利預測）

財金專欄 18:49 2023/03/16

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花旗銀行發布一份手機設備行業報告指出，對手機出貨量前景樂觀，相信會由負數轉正數，並將舜宇光學 （02382） 和小米 （01810） 兩股上調至「買入」評級，更看好舜宇光學未來的上行空間。

據舜宇光學2023年2月出貨量報告顯示，手機鏡頭、手機攝像模組出貨量，分別按年跌26%，39.2%，集團管理層表示，主因是去年同期出貨量基數較高，且現時整體智能手機市場需求仍然疲軟。不過，該行預計今年集團手機出貨量明顯有好轉，發布盈利預警和出貨疲軟後，手機出貨量數據（月度）可能從4月開始轉正。

    點擊圖片放大

除重新確認出貨模式，報告還透露攝像頭模組的核心元器件（CIS）製造商表示，將考慮64百萬像素（MP）鏡頭產品降價，並允許低端型號採用更高的像素，有助於鏡頭組合。

    點擊圖片放大
    +2

報告指出，考慮到舜宇光學預期的份額增長和復甦，預計集團今年4月發布的鏡頭出貨量數據正面，此數據開始反映夏季新型號推出的補貨。目標價140元。

花旗銀行認為看好舜宇光學之3個原因……更多內容，用戶請登入。

第二版

以下為彭博綜合券商預測兩隻股份目標價：

舜宇光學 （02382）

    點擊圖片放大
    +2

報告來源：花旗
編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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