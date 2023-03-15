矽谷銀行啟示之利率風險部署

美聯儲加息自去年至今共8次，利率加幅達450個基點，市場似乎已習慣美聯儲的加息步伐。

今年1月時美股升幅約9%，但到2月時卻輾轉回落約4.6%，導致年初至今的實際升幅少於5%；而恒指更回吐年初至今的所有收益。不單是股票市場，美國債券市場的表現同樣跌回起點。歸根究底，什麼原因導致股債市場的收益齊齊蒸發？參照矽銀｢爆煲｣事件，是否代表美國債券的｢投資蜜月期｣已成過去？

美國國債的｢受益者｣與｢受害者｣

上周三，美國20大銀行之一的矽銀市值仍為60億美元，誰會想到48小時後發生擠提，導致餘下存款少於70億。今次｢爆煲｣事件源於兩個因素：

（1）矽銀存款基礎過於集中

（2）客戶可提資金與其所持的大量10年期美國國債之間的期限錯配所致

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回顧疫情期間，矽銀的新增存款接近1,300億美元，賬簿記入資產高達2,090億美元。撇除資金用於借貸上，矽銀大量投資長期美國國債。即使當時長期美國國債只有幾個百分點利息，鑒於低息環境，所用成本接近零，投資長期債券依然有賺。但美聯儲持續加息令矽銀的成本升至2.33%，同時所持債券因加息而貶值，因為當收益率上升時，債券的價格會下降。

雖然本月12日美國監管機構，已注入新賑濟金以保障矽銀儲備資金，而英國滙豐亦作價1英鎊收購矽銀英國分行相助，但大眾擔憂似乎未消除。

未來7日關鍵 最後的高息尾巴

今次矽銀｢爆煲｣事件離不開｢孳息倒掛｣，亦是令股債市場收益蒸發的原因。以2年期及10年期美國國債孳息率為例，升幅自2月開始重新出現，甚至破頂，最新讀數顯示分別超過5%及4%。鑒於美國國債利率普遍被視為0風險利率，不過一旦上升，就會連帶影響其他風險資產的價格。

事件的連鎖效應似乎陸續有來，投資部署上宜穩守忌進取。留意未來7日的市場關鍵日，美聯儲將會宣布最新的加息行動，雖然矽銀倒閉令美聯儲有機會剎停加息行動，但鮑威爾早前已預告，假設數據強勁的話，不排除會加息50點子，意味着對加息減慢的預期未必會達到，投資者需要有準備市場會愈來愈波動，預期美聯儲議息當日標普500指數波動將會超過2%，短期的投資操作上更要謹慎。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

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