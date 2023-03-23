花旗：中電信原業務穩增+工業數字化業務增長強（持續更新）

美國聯儲局一如市場預期（點擊圖片放大），在3月23日上午議息會議結束宣布加息0.25厘。雖然美國矽谷銀行擠提引發中小型銀行爆煲潮，但聯儲局主席鮑威爾表示，目前通脹依然太高，勞動力市場仍然緊張，強調若未實現物價穩定性，美國經濟將不會良好地運作；重申通脹回落至2%目標仍有漫長而且崎嶇的路要走。他更表示，局內官員預計今年不會減息，同時有需要就會繼續加息。

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

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3月23日：

【11：00】中國電信 （00728） 昨日收市後公布去年純利按年增約6.3%，大致符合預期。花旗最新發表的報告指，中電信去年收入按年增約9.5%，其中，工業數字化收入佔服務收入的27.1%（佔比按年升2.7個百分點），鑑於其科技創新和工業數字化等領域的持續投資，料其除息稅折舊及攤銷前的利潤率將繼續承壓。惟因工業數字化業務強勁增長前景，以及傳統業務的穩定增長前景，花旗認為中電信估值具有吸引力，將其目標價......

3月22日：

【19：45】內房行業漸見回暖，靜待「收息股魅力」再現。摩根大通最新發表報告指，內地60個城市上周一手樓銷售雖然按年升54%，但這主要是受惠於去年3月中疫情嚴控措施而出現低基數，若以4年來的平均水平相比，銷售額在月均基礎上仍下跌8%或持平。

不過，摩通續表示，根據本月至今，20個城市銷售趨勢按年穩定增長於28%，預料主要開發商銷售將實現按年20%至30%增長；短期而言，建議投資者趁低吸納優質國企股，並看好中國海外 （00688） 及華潤置地 （01109） ，而......

【17：00】中金最新報告教路揀「高股息國企股」，相關分析詳見：【下一頁】

【16：00】港鐵 （00066） 與港府昨日公布票價調整機制審查結果（FAM），該機制的計算公式雖然維持不變，但是其中生產力因素將會由早前0.6%變為0.6%至0.8%，取決定上年房地產發展表現。瑞銀最新發表的報告認為，上述票價調整機制的改變，或似乎稍微有點負面，但仍估計港鐵在今年6月會將平均票價提高約1.8%。

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不過，瑞銀將港鐵今、明及2025年純利預測分別下調32%、上調34%及下調20%，以反映最新物業項目竣工時間表的指引，同時將公司在2023至2025年的資本支出預測......

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【12：15】香港中華煤氣 （00003） 去年業績遠遜預期、不派發紅股等短期不確定因素，券商大和在最新發表的研究報告認為，上述煤氣的不確定因素已經全部消除，並將其投資評級由「跑輸大市」升至「持有」，目標價亦由6.7元調升至6.8元。

大和引述煤氣澄清指未來兩年資本開支介乎150億至200億元人民幣，而去年中期業績發布會上提到的300億元人民幣資本開支是一個3年滾動計劃，集團並未削減資本支出。不過，大和仍下調煤氣2023至2024年的每股盈測4%至7%，以反映......

【01：15】聯儲局將於香港時間3月23日上午2時左右公布議息結果，料今次加息0.25厘機會高，惟市場較關注該局何止停止加息。普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊，對美、日貨幣政策展望，以及中短期股、債部署建議，詳見：【下一頁】

3月21日：

【18：00】傳統收息藍籌股長和 （00001） 去年下半年經調整經常性利潤，較上半年增約1%至129億元，而里昂日前發表的報告指，其原因是貨幣逆風抵銷了基礎復甦，而其全年股息較預期高出7%，維持其「買入」的投資評級。

里昂基於最新的外滙預測，以及較低的港口吞吐量預測，而將長和2023及2024年的盈利預測均下調1%，惟基於旗下長建 （01038） 的市場估值，卻將長和目標價由61元調升至65元，並認為股票回購是其股價催化劑，而淡馬錫......

【16：00】本港地產及收租股屬港人的傳統收息股，而其每股派息增長動力與物業市場前景關係密切，國際物業顧問機構仲量聯行對香港寫字樓市場的最新看法，詳見：【下一頁】

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【13：30】SVB破產，以及在瑞銀收購瑞信交易中，瑞信約1,357億港元額外一級資本（AT1）債券全數減值等事件接連發生，花旗就此發表最新報告指，上述事件令投資者擔憂友邦 （01299） 及保誠 （02378） 的投資組合受影響，股價繼而下跌。

花旗續指，友邦提到對瑞信AT1債券和股票的風險敞口為零，而截至2022年，友邦對瑞信債務的風險敞口不到總投資資產的1%；保誠亦回應時對瑞信的整體風險敞口是無關重要。

花旗認為，目前友邦及保誠的股價走勢，更多的是由情緒和風險胃納驅動，除非......

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【12：00】內房股因債務危機而削弱派息能力，惟行業漸見回暖，國泰君安對內房行業最新看法，詳見：【下一頁】

【11：45】傳統收息股煤氣 （00003） 去年總經營盈利按年跌16%至約60億元，而瑞信最新發表報告指，當中主要受到內地公用業務的下跌30%拖累，煤氣業績表現大致符合市場預期；其派息按年持平，則稍高於市場預期，並維持其「中性」的投資評級。

不過，瑞信仍下調煤氣今、明兩年每股盈利預測5%，以反映香港業務銷氣量的復甦温和，以及經營成本增加，並將煤氣目標價由8元調低至7.6元。瑞信認為......

3月20日：

【19：15】中國人民銀行在3月17日宣布降準25點子，中金最新報告參考去年人行的估算來看，此次降準釋放的流動性可能略高於5,000億元（人民幣‧下同，認為季末前降準傳遞的政策信號是維護流動性和利率中樞平穩，符合當前的基本面和政策要求，在一定程度可以打消市場的「緊縮預期」，但25點子較為克制的降幅，或也意味貨幣政策可能不會在當前基礎上明顯寬鬆。

中金續表示，接下來貨幣政策的走向主要取決於兩方面的因素，包括：

經濟是否已經回升到合理區間、並可以穩固保持，

以及資產價格是否有大幅上漲的傾向。

此外，中金指，還有一點要注意的是在近年來，結構性貨幣政策工具的重要性上升，貨幣政策不一定總是通過總量寬鬆來實現。

中金更估算，此次降準釋放流動性約5,000億元，假設全部用於貸款投放，預計提升銀行淨息差0.6個基點，相當於今年淨利潤......

關於中金上述報告的圖表分析，詳見：【下一頁】

【17：30】野村最新發表的研究報告指，中國平安 （02318） 透露今年2月壽險新業務價值（NBV）按年錄正增長，且增長勢頭將持續到3月，又預計今年首季及全年NBV增長將為正數，主因受惠於宏觀經濟重新開放和壽險業務改革的正面影響。

野村又指，盡管平保的代理人數量按年下降25.8%，但每位代理人每年的新業務價值和每位代理人的月收入按年增長22.5%至7,051元人民幣；平安壽險已完成全國網點智慧營運落地，創新渠道逐步形成。野村將平保2023及2024年的內含價值預測均下調1%，並將目標價......

【17：00】中國在2月初全面復常，而中國移動 （00941） 剛公布的2月移動業務客戶數字顯示，上客速度顯著加快。中移動2月移動業務客戶數淨新增了313.9萬戶，上客速度較1月份的50.3萬（詳見本文3月20日【01：00】報道），顯著加快，累計總數達9.78億戶。

此外，中移動2月5G套餐客戶數達6.39億戶，按月增1,665.9萬戶，按年則升50.2%；有綫寬帶業務方面，2月客戶數淨新增294.4萬戶，按年升139.2%，累計總數達2.77億戶。

【01：00】重磅高息藍籌中國移動 （00941） 將於3月23日（周四）公布去年全年業績，股價在上周五已在績前偷步湧上（點擊圖片放大）。事實上，雖然中移動在去年大部分時間面對內地嚴格的防疫措施，但無阻中移動提升5G客戶佔比（點擊圖片放大），以及繼續發展雲業務，券商普遍預料中移動去年收入以至每股派息等均可按年出現增長（點擊圖片放大），更多分析詳見：【下一頁】

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延伸閱讀：從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息

3月19日：

【15：00】領展 （00823） 自宣布「五供一」供股以來，股價已下跌逾2成，而花旗日前發表研究報告指，領展此股價跌幅，已遠高於約9%至10%的每基金單位分派的攤薄影響，料當中原因是香港銀行同業拆息（HIBOR）上升，以及更鷹派的聯邦基金利率前景；單位持有人需要現金行便認購權利，以及基金對權利和單位之間的差價的技術性拋售壓力等。

花旗認為，由於供股已於3月16日結束，預計技術性拋售壓力結束。花旗續指出，一旦利率預期見頂，領展的股息率將回歸6厘，未來收購的資產負債表將更加強勁，這對收益投資者來說具有吸引力，因此，將領展的投資評級由「中性」上調至「買入」，並......

3月18日：

【09：00】三大中資電訊股中國電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 及中國移動 （00941） ，為現時業務穩健中不乏增長的收息股，最新分析、估值修復空間及比較等，詳見：【下一頁】

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3月17日：

【19：00】銀行公會主席孫煜於公會會議後表示，隨着美國加息趨緩，對本港銀行業淨息差的正面因素逐漸減緩，但時機和幅度每間銀行都不同，要視乎自身資產負債結構、業務策略等。

至於香港銀行貸款業務展望方面，孫煜預期，香港今年經濟將回復正增長，因此對未來貸款增長持審慎樂觀......

【18：00】香港銀行股為港人熱門收息股之一，而在今天傍晚金管局副總裁阮國恒出席銀行公會會議後表示，本地銀行體系保持穩健，沒有受近期矽谷銀行倒閉及瑞信危機等外圍事件影響。

【17：00】內險股之前受內房債務危機拖累，而削弱「收息股魅力」，惟內房業漸見回暖，或有助內險股復甦。滙豐環球研究最新發表研究報告指，雖然中國平安 （02318） 去年新業務價值按年下降24%，但是其他重要KPI（關鍵營運指標）錄得單位數增長，營運淨資產收益率為18%，維持其「買入」的投資評級。

該報告引述平保管理層指，預計今年首季以至今年全年的新業務價值，將按年錄得正增長。滙豐環球研究預料，平保新業務價值在2023年將......

延伸閱讀：3個原因 歐能源危機未除

【13：00】傳統收息藍籌股長和 （00001） 去年面對艱難的經營環境，純利仍可按年升約9.5%至366.8億元，而全年每股派息更按年升約10%至2.926元。花旗最新發表報告亦指，雖然去年面對明顯挑戰，包括不利的外滙、通脹、高利率及能源價格等，但長和的盈利仍錄得10%增長，主要由於其為多元化的企業集團，受惠於加拿大能源公司Cenovus的自然對沖，及港口業務更高的儲存收入等。

花旗續表示，展望未來，長和管理層預計通脹和能源價格上升的負面影響，將被Cenovus業務、內地重新開放及利好的外滙所抵銷。不過，為反映3歐洲的競爭劇烈......

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更多關於3月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【恒隆地產】【港鐵】【中銀香港】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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