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花旗：領展跌幅超攤薄效應 利率預期見頂增吸引力（持續更新）

研究報告 01:01 2023/03/20

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美國矽谷銀行擠提引發中小型銀行爆煲潮，令市場由原預計聯儲局加息至7月，甚至本3月加息0.5厘（點擊圖片放大），變成本月只加息0.25厘，以及5月或6月暫停，而是次加息周期的預期最终利率亦由約6厘，回至約5.25厘。

無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

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延伸閱讀：全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）

－－－－－－－－－－－－－－－

3月20日：

【01：00】重磅高息藍籌中國移動 （00941） 將於3月23日（周四）公布去年全年業績，股價在上周五已在績前偷步湧上（點擊圖片放大）。事實上，雖然中移動在去年大部分時間面對內地嚴格的防疫措施，但無阻中移動提升5G客戶佔比（點擊圖片放大），以及繼續發展雲業務，券商普遍預料中移動去年收入以至每股派息等均可按年出現增長（點擊圖片放大），更多分析詳見：【下一頁

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3月19日：

【15：00】領展 （00823） 自宣布「五供一」供股以來，股價已下跌逾2成，而花旗日前發表研究報告指，領展此股價跌幅，已遠高於約9%至10%的每基金單位分派的攤薄影響，料當中原因是香港銀行同業拆息（HIBOR）上升，以及更鷹派的聯邦基金利率前景；單位持有人需要現金行便認購權利，以及基金對權利和單位之間的差價的技術性拋售壓力等。

花旗認為，由於供股已於3月16日結束，預計技術性拋售壓力結束。花旗續指出，一旦利率預期見頂，領展的股息率將回歸6厘，未來收購的資產負債表將更加強勁，這對收益投資者來說具有吸引力，因此，將領展的投資評級由「中性」上調至「買入」，並......

3月18日：

【09：00】三大中資電訊股中國電信 （00728） 、中國聯通 （00762） 及中國移動 （00941） ，為現時業務穩健中不乏增長的收息股，最新分析、估值修復空間及比較等，詳見：【下一頁

（請點擊圖片放大）

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（請點擊圖片放大）

3月17日：

【19：00】銀行公會主席孫煜於公會會議後表示，隨着美國加息趨緩，對本港銀行業淨息差的正面因素逐漸減緩，但時機和幅度每間銀行都不同，要視乎自身資產負債結構、業務策略等。

至於香港銀行貸款業務展望方面，孫煜預期，香港今年經濟將回復正增長，因此對未來貸款增長持審慎樂觀......

【18：00】香港銀行股為港人熱門收息股之一，而在今天傍晚金管局副總裁阮國恒出席銀行公會會議後表示，本地銀行體系保持穩健，沒有受近期矽谷銀行倒閉及瑞信危機等外圍事件影響。

【17：00】內險股之前受內房債務危機拖累，而削弱「收息股魅力」，惟內房業漸見回暖，或有助內險股復甦。滙豐環球研究最新發表研究報告指，雖然中國平安 （02318） 去年新業務價值按年下降24%，但是其他重要KPI（關鍵營運指標）錄得單位數增長，營運淨資產收益率為18%，維持其「買入」的投資評級。

該報告引述平保管理層指，預計今年首季以至今年全年的新業務價值，將按年錄得正增長。滙豐環球研究預料，平保新業務價值在2023年將......

延伸閱讀：3個原因 歐能源危機未除

【13：00】傳統收息藍籌股長和 （00001） 去年面對艱難的經營環境，純利仍可按年升約9.5%至366.8億元，而全年每股派息更按年升約10%至2.926元。花旗最新發表報告亦指，雖然去年面對明顯挑戰，包括不利的外滙、通脹、高利率及能源價格等，但長和的盈利仍錄得10%增長，主要由於其為多元化的企業集團，受惠於加拿大能源公司Cenovus的自然對沖，及港口業務更高的儲存收入等。

花旗續表示，展望未來，長和管理層預計通脹和能源價格上升的負面影響，將被Cenovus業務、內地重新開放及利好的外滙所抵銷。不過，為反映3歐洲的競爭劇烈......

......欲更詳細分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

更多關於3月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【恒隆地產】【港鐵】【中銀香港

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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目標價 中資電訊股 中國電信（00728） 中國移動（00941） 雲端 5G 長和（00001） 中國平安（02318） 供股 加息

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