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矽谷銀行爆煲憂變雷曼翻版 建銀國際：內銀仍穩健

研究報告 17:05 2023/03/14

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矽谷銀行（Silicon Vally Bank）破產事件，拖累各地市股市波動。事件成為全球市場關注的聚焦，相對而言，大行建銀國際認為，中資銀行股（尤其是大型銀行）穩定的經營業績、健康的資產負債表和和優異的價值回報值得在市場動盪時期給予更高的估值。

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矽谷銀行事件 對市場信心造成衝擊

作為這是2008年以來美國最大的倒閉銀行，矽谷銀行破產事件惹來全球熱議。首先，事件僅是短期的單一風險事件，還是可能有更大的衝擊影響？大行建銀國際認為，矽谷銀行事件暴露了美國系統存在脆弱性，並有機會在短期內對市場信心造成衝擊。

建銀國際認為，市場應繼續密切關注美國銀行體系及後續事態的發展，而中資銀行股穩健的經營業績、健康的資產負債表，以及優異的投資回報價值（約9%的股息收益率），在動盪時期，值得市場給予更高的估值。

中資銀穩健 值得更高估值

美國矽谷銀行在停牌交易後由加州金融保護和創新部（DFPI）勒令關閉，目前由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，當局其後宣布矽谷銀行存戶可取回所有存款。

對於今次事件，建銀國際認為事件的主要原因包括資產過度擴張，資產負債管理不善，特別是對久期錯配的問題管理不完善，在美聯儲持續加息背景下，存戶大量提取存款，流動性風險大幅增加，導致流動性吃緊而被迫虧損出售債券，最終造成資不抵債。

該行預期矽谷銀行破產事件演變為「雷曼事件」系統性風險的可能性較低。因為矽谷銀行與整體金融系統關聯性相對偏低，但矽谷銀行破產事件仍可能導致若干交易對手的損失。因此應持續關注此次矽谷銀行破產事件，這可能是美國銀行體系進一步變得脆弱的訊號。

報告來源：建銀國際

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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