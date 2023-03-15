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巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？

財金猛人追蹤 07:08 2023/03/15

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近期市場焦點落在矽谷銀行（SVB）的爆煲事件，為2008年金融海嘯後，再有美國銀行被接管。市場擔心在利率持續攀升的情況下，將再有美國中小型銀行爆煲，拖累美國的銀行股板塊連日大跌。

事件令市場聯想起，當年美國銀行業大跌之時，股神巴菲特曾出面表示發表著名的《Buy American. I AM.》文章，表示相信美國的優秀公司，並指股市在經濟和市場信心真正復甦前，會有大幅度上漲；如果等到那時候再買股票，那就已經錯過了最佳的購入時機。

巴菲特旗下投資旗艦巴郡的長期股東、Smead資本管理公司投資長Bill Smead表示，若巴郡趁金融股被拋售期間增持已經長期投資的美國銀行，他不會感到意外。

由於巴菲特的名聲實在過於響亮，很多散戶希望從股神的操作中「抄功課」，所以特別關注巴菲特旗下投資旗艦巴郡的一舉一動。

翻查美國證券交易委員會13F報告顯示，巴郡自2022年起開始減持美國中小型銀行股，巴郡在2022年第二季減持美國合眾銀行（美：USB）5%持股；第三季減持美國合眾銀行35%持股；第四季更減持美國合眾銀行高達91%持股。（見下圖）

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巴郡亦在第三季減持14%紐約梅隆銀行（美：BK）持股；第四季減更減持60%紐約梅隆銀行持股。

除去年出售大部分紐約梅隆銀行和美國合眾銀行持股之外，巴郡在2020、2021年分別出清高盛（美：GS）、摩根大通（美：JPM）和富國銀行（美：WFC）的持股，令巴郡得以避過較這次美國銀行的下跌潮。不過，截至2022年第四季止，巴郡仍持有大量美國銀行（美：BAC）股份及少量花旗（美：C）股份。

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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