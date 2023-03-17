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3個原因 歐能源危機未除

研究報告 00:06 2023/03/17

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施羅德投資評論員Valentina Romeo撰寫的2023年3月報告內的資料顯示，歐洲已避過俄烏衝突引發電力中斷危機，能源價格正在下跌（詳見延伸閱讀）。歐洲面臨的能源危機是否就此結束？該報告引述施羅德環球資源股主管Mark Lacey的看法，從長遠趨勢來看，事情或許沒那麼簡單。

延伸閱讀：全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）

（可點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
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歐洲去年能源需求下降，有部分是因為冬季氣候溫和所致，但無人能夠保證2023年的冬季仍將一樣。Mark表示：

歐洲大致上是透過購買液化天然氣貨物，滿足對非俄羅斯供應的能源需求。由於其他國家同樣希望增購污染低於煤炭等替代能源的液化天然氣，因此，歐洲的做法是付有代價的。

此外，由於新冠疫情防控措施限制了經濟活動，因而壓抑了中國於2022年對液化天然氣的需求。隨著中國經濟復甦，對供應有限的液化天然氣需求將會增加，價格亦將因此上漲。

雖然新的液化天然氣供應即將投產，但在數年間仍難以成事。供應至少要到2025年才能滿足需求增長。

Mark及他的團隊與能源公司的交流表明，除非油價高企可抑制需求，否則，歐洲及亞洲在未來18至24個月都將面臨極大挑戰。Mark續表示......

    點擊圖片放大

資料來源：施羅德投資2023年3月報告

編輯：蕭悅潾

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : Valentina Romeo 施羅德投資評論員

欄名 : 機構觀點

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