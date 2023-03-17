3個原因 歐能源危機未除

施羅德投資評論員Valentina Romeo撰寫的2023年3月報告內的資料顯示，歐洲已避過俄烏衝突引發電力中斷危機，能源價格正在下跌（詳見延伸閱讀）。歐洲面臨的能源危機是否就此結束？該報告引述施羅德環球資源股主管Mark Lacey的看法，從長遠趨勢來看，事情或許沒那麼簡單。

延伸閱讀：全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）

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歐洲去年能源需求下降，有部分是因為冬季氣候溫和所致，但無人能夠保證2023年的冬季仍將一樣。Mark表示：

歐洲大致上是透過購買液化天然氣貨物，滿足對非俄羅斯供應的能源需求。由於其他國家同樣希望增購污染低於煤炭等替代能源的液化天然氣，因此，歐洲的做法是付有代價的。 此外，由於新冠疫情防控措施限制了經濟活動，因而壓抑了中國於2022年對液化天然氣的需求。隨著中國經濟復甦，對供應有限的液化天然氣需求將會增加，價格亦將因此上漲。 雖然新的液化天然氣供應即將投產，但在數年間仍難以成事。供應至少要到2025年才能滿足需求增長。

Mark及他的團隊與能源公司的交流表明，除非油價高企可抑制需求，否則，歐洲及亞洲在未來18至24個月都將面臨極大挑戰。Mark續表示......

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資料來源：施羅德投資2023年3月報告

編輯：蕭悅潾

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