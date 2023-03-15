港股震盪磨底 國泰君安薦「逢低布局」

美國銀行系統出現危機，拖累港股下挫至近19000關。國泰君安認為，「矽谷銀行」事件導致加息預期緩解，可謂是「危中有機」，短期港股仍在震盪磨底期，建議逢低布局。

國泰君安整理了導致港股上周震盪回調的3個主因：

一、內地2月CPI和PPI按月雙降，通脹和消費不及預期令市場對經濟復甦進度產生分歧；

二、在居民消費意願相對低迷的背景下，部分行業如汽車、互聯網零售等開始採取降價或補貼策略，一定程度上影響行業盈利預期；

三、由於美聯儲持續加息的影響，近期個別海外銀行、資管公司風險暴露，市場避險情緒迅速升温。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

目前恒指徘徊在1萬9至2萬點附近，到達「正常」市場的合理估值的底部區域。國泰君安認為，中美關係若無進一步反反覆，在可控情形下，目前悲觀預期已計入較充分，港股仍可逢低佈局，支撐理由包括：

一、市場交易已從預期回到現實，近期港股回調已計入了市場預期下限的5%左右的GDP增長目標，未來的焦點是經濟數據和企業業績修復情況，目前國內經濟仍處於向上修復當中，導致市場出現下行風險較小。

二、海外流動性壓力階段性釋放。美國非農就業數據温和，近期高頻失業數據超預期反彈，美國金融流動性風險上升均緩解了美聯儲短期激進加息預期的擔憂。

三、2月份社融數據超預期，後續需關注外部需求的變化以及國內政策端對於擴內需的支持力度。邊際上，3月信貸投放可能弱於前兩個月。但從中期方向上來看，Q2對外出口仍有下行壓力，仍需等待國內政策持續加碼，助力國內經濟進一步企穩，並帶動港股企業盈利預期上修。

四、美國金融部門目前杠桿率整體較低，資本充足率也明顯好於2008年，海外風險事件對港股衝擊有限。近期高頻失業數據超預期反彈緩解了美聯儲短期激進加息預期的擔憂；美國財政部、美聯儲、FDIC聯合聲明將維持美國銀行系統穩定後，市場對美聯儲的加息路徑預期出現顯著下修，預計緊縮交易有望緩和。未來催化劑仍需等待金融條件再度收緊後，對美國消費信貸形成的進一步的壓制，「東昇西落」的邏輯或將再度演繹。美元美債再度進入下行通道，將支持港股反彈。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

行業配置方面，國泰君安認為

...