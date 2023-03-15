  • 22°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

SVB風暴 景順Kristina Hooper：不太可能波及整個系統

財金猛人追蹤 17:17 2023/03/15

分享：

分享：

美國矽谷銀行（SVB）引發市場對美國中小型銀行流動性危機，以及改變對聯儲局加息的預期。早在去年11月，估中聯儲局在12月開始放慢加息步伐的景順環球首席市場策略師Kristina Hooper預期「該局不太能夠繼續大幅加息」，與她在本月初看法一致。

延伸閱讀：景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

過去幾天，美國接連有金融機構被監管機構關閉，美國政府針對是次銀行業危機宣布了一項新工具 — 銀行定期融資計劃（BTFP）。此外，聯邦監管機構亦宣布，那間加州商業銀行服務公司，以及那間總部位於紐約的全方位服務商業銀行的存款，將獲得悉數償還。

迅速且強而有力的政策應對

對此，Kristina認為：

BTFP將允許銀行透過從聯儲局貸款來滿足客戶的提款需求，與此同時，銀行可利用自身債券投資組合作為抵押品，而不必像那間加州商業銀行服務公司一樣出售投資組合內的債券並因此蒙受損失。

2間機構的存款將獲得悉數償還，這化解了危機的進一步蔓延。

這一迅速及全面的政策應對可避免此類銀行的流動性危機。

至於政策應對帶來的啟示，Kristina表示：

這項新工具解決了當政策環境，由極度寬鬆的貨幣突然迅速收緊所引發的問題。

承受巨大壓力的銀行可以獲得與債券面值（而非市場價值）相等的貸款。

此外，監管機構已建立一種觀念，即政府債券可被視作無風險資產，藉此鼓勵銀行及其他機構依賴其來提升風險加權資本比率。

可是，政府債券顯然須承受重大價格風險，因此可造成巨大損失。此計劃是監管決策的直接結果。

展望未來，Kristina相信......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：

巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？

任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : Kristina Hooper 景順環球首席市場策略師

欄名 : 景順觀點

相關文章

巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
今日
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
今日
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）
今日
全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
2023/03/08
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
瑞銀：滙豐購SVB UK不涉母企負債 料股價跌屬獲利回吐（持續更新）
今日
瑞銀：滙豐購SVB UK不涉母企負債 料股價跌屬獲利回吐（持續更新）

你可能感興趣

巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
今日 17:23
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
今日 18:43
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）
今日 14:41
全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）

最新專欄文章

景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
2023/03/08
景順Kristina Hooper：加2次息後施「有條件暫停」（第二版：附美數據預測表）
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
2023/03/03
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望升（第二版）
2023/02/08
景順Kristina Hooper：2個原因 全球風險承受力稍後有望升（第二版）
景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增（第二版）
2023/02/08
景順趙耀庭：美儲局今年不減息機會增（第二版）
景順趙耀庭：1個原因 美聯局或續加息2次（第三版）
2023/02/04
景順趙耀庭：1個原因 美聯局或續加息2次（第三版）
加息 虛擬貨幣 美國聯儲局 銀行 經濟數據表現

上一篇文章

巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？

下一篇文章

對沖基金大佬Bill Ackman：未來利率大幅下降（Bill Ackman：美不救市 後果嚴重 第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
曾淵滄點評 中長綫收息之選
曾淵滄點評 中長綫收息之選
對沖基金大佬Bill Ackman：未來利率大幅下降（Bill Ackman：美不救市 後果嚴重 第三版）
對沖基金大佬Bill Ackman：未來利率大幅下降（Bill Ackman：美不救市 後果嚴重 第三版）
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
洪灝：矽谷銀行會成為第二個雷曼嗎？
洪灝：矽谷銀行會成為第二個雷曼嗎？
曾淵滄評領展 新世界 港鐵（附地產股收息心法）
曾淵滄評領展 新世界 港鐵（附地產股收息心法）