SVB風暴 景順Kristina Hooper：不太可能波及整個系統

美國矽谷銀行（SVB）引發市場對美國中小型銀行流動性危機，以及改變對聯儲局加息的預期。早在去年11月，估中聯儲局在12月開始放慢加息步伐的景順環球首席市場策略師Kristina Hooper預期「該局不太能夠繼續大幅加息」，與她在本月初看法一致。

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過去幾天，美國接連有金融機構被監管機構關閉，美國政府針對是次銀行業危機宣布了一項新工具 — 銀行定期融資計劃（BTFP）。此外，聯邦監管機構亦宣布，那間加州商業銀行服務公司，以及那間總部位於紐約的全方位服務商業銀行的存款，將獲得悉數償還。

迅速且強而有力的政策應對

對此，Kristina認為：

BTFP將允許銀行透過從聯儲局貸款來滿足客戶的提款需求，與此同時，銀行可利用自身債券投資組合作為抵押品，而不必像那間加州商業銀行服務公司一樣出售投資組合內的債券並因此蒙受損失。

2間機構的存款將獲得悉數償還，這化解了危機的進一步蔓延。

這一迅速及全面的政策應對可避免此類銀行的流動性危機。