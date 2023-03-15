SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）

本文第一版提及，景順環球首席市場策略師Kristina Hooper對於美國矽谷銀行（SVB）引發市場對美國中小型銀行流動性危機後，美國相關監管部門作出應對措施的一些看法。

至於事件對投資市場有何啟示？Kristina表示：

倘若利率預期持續走低，同時聯儲局距離最終利率25至50點子（註：1點子=0.01厘），這可能導致：

倘若銀行業信心被動搖，面向美國經濟的信貸供應量或會減少，進而導致經濟衰退風險加劇。

鑑於聯儲局未來路綫仍存在諸多不明朗因素，Kristina預計......

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【第一版刊於3月15日 17：17】

【第一版題為：SVB風暴 景順Kristina Hooper：不太可能波及整個系統】

美國矽谷銀行（SVB）引發市場對美國中小型銀行流動性危機，以及改變對聯儲局加息的預期。早在去年11月，估中聯儲局在12月開始放慢加息步伐的景順環球首席市場策略師Kristina Hooper預期「該局不太能夠繼續大幅加息」，與她在本月初看法一致。

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過去幾天，美國接連有金融機構被監管機構關閉，美國政府針對是次銀行業危機宣布了一項新工具 — 銀行定期融資計劃（BTFP）。此外，聯邦監管機構亦宣布，那間加州商業銀行服務公司，以及那間總部位於紐約的全方位服務商業銀行的存款，將獲得悉數償還。

迅速且強而有力的政策應對

對此，Kristina認為：

BTFP將允許銀行透過從聯儲局貸款來滿足客戶的提款需求，與此同時，銀行可利用自身債券投資組合作為抵押品，而不必像那間加州商業銀行服務公司一樣出售投資組合內的債券，並因此蒙受損失。

2間機構的存款將獲得悉數償還，這化解了危機的進一步蔓延。

這一迅速及全面的政策應對可避免此類銀行的流動性危機。