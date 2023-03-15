金價轉強勢 招金追落後 財金專欄 2023/03/15 分享： 分享： 港股昨日又跌，恒指退守19200點。若然美國金融危機陰霾未能消退，美元會繼續弱勢，但對黃金價格而言反而是利好，金價連日上升並重上1,900美元，已拉動金股逆市造好，可以支持招金礦業（01818）今年盈 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版） 2023/03/14 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版） 中字股實力談 - 推動數字洪流 中興盈利穩增 2023/03/14 推動數字洪流 中興盈利穩增 中字股實力談 - 港股的真升假跌 市場轉玩「信不信由你」 （第五版） 2023/03/13 港股的真升假跌 市場轉玩「信不信由你」 （第五版） 中字股實力談 - 港股人民幣 同呈頭肩頂 2023/03/11 港股人民幣 同呈頭肩頂 中字股實力談 - 港股跌勢快過預期 4個支持位 恒指會見16500？（第四版） 2023/03/10 港股跌勢快過預期 4個支持位 恒指會見16500？（第四版） 市盈率 市帳率 黃金 黃金股 ETF 疫情 中國 美國 港股 美元