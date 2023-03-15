金價轉強勢 招金追落後

港股昨日又跌，恒指退守19200點。若然美國金融危機陰霾未能消退，美元會繼續弱勢，但對黃金價格而言反而是利好，金價連日上升並重上1,900美元，已拉動金股逆市造好，可以支持招金礦業（01818）今年盈

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