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瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦

財金專欄 2023/03/15

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中國2月新增人民幣貸款1.81萬億元（人民幣‧下同），高於市場預期（彭博調查均值為1.49萬億元），按年多增5,800億元，主要由企業中長期貸款（新增1.1萬億元、按年多增6,050億元）和短期住戶貸

...

撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

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