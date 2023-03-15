瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 財金專欄 2023/03/15 分享： 分享： 中國2月新增人民幣貸款1.81萬億元（人民幣‧下同），高於市場預期（彭博調查均值為1.49萬億元），按年多增5,800億元，主要由企業中長期貸款（新增1.1萬億元、按年多增6,050億元）和短期住戶貸 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 2023/03/14 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 2023/03/10 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 2023/03/09 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 中金：經濟增長靠內需投資 2023/03/08 中金：經濟增長靠內需投資 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 2023/03/07 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 中國 經濟 銀行 人民幣 壓力 股票 基建 瑞銀 汪濤 宏觀分析