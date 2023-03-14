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南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？

國際 22:55 2023/03/14

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南韓2010年起成為全球生育率最低的國家，而當地對於這個問題，一直簡單地歸結為在職女性及她們的經濟能力增加，亦有意見認為源於生活成本高昂等金錢原因。然而，南韓社會多年來眾所周知的不平等狀況，說不定才是真正成因。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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