南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？

南韓2010年起成為全球生育率最低的國家，而當地對於這個問題，一直簡單地歸結為在職女性及她們的經濟能力增加，亦有意見認為源於生活成本高昂等金錢原因。然而，南韓社會多年來眾所周知的不平等狀況，說不定才是真正成因。

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