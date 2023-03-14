南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 國際 22:55 2023/03/14 分享： 分享： 南韓2010年起成為全球生育率最低的國家，而當地對於這個問題，一直簡單地歸結為在職女性及她們的經濟能力增加，亦有意見認為源於生活成本高昂等金錢原因。然而，南韓社會多年來眾所周知的不平等狀況，說不定才是真正成因。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/13 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/12 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 2023/03/08 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫的啟示 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 你可能感興趣 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 22:47 2023/03/13 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 20:17 2023/03/12 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 22:47 2023/03/09 直播帶貨內地熾烈 移師美國水土不服 最新專欄文章 國金札記 - 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 今日 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/13 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 2023/03/09 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 國金札記 - 解決土地問題 減慢「少子化」出路 2023/03/08 解決土地問題 減慢「少子化」出路 人口 生育 結婚 就業 南韓 日本 東亞