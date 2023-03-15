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李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？

財金專欄 2023/03/15

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剛在周一（13日）過生日、年僅49歲的民建聯主席李慧琼，成為香港歷來最年輕的港區全國人大常委，任期5年。政界評價「未來可期！」

李慧琼現時身負5大要職，包括九龍城區議員、九龍中立法會議員、立法會內務委員

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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