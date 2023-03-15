李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 財金專欄 2023/03/15 分享： 分享： 剛在周一（13日）過生日、年僅49歲的民建聯主席李慧琼，成為香港歷來最年輕的港區全國人大常委，任期5年。政界評價「未來可期！」 李慧琼現時身負5大要職，包括九龍城區議員、九龍中立法會議員、立法會內務委員 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 2023/03/14 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 2023/03/13 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 有政戲 - 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 2023/03/10 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 有政戲 - 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 2023/03/09 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 有政戲 - 主管港澳事務 誰是真命天子？ 2023/03/08 主管港澳事務 誰是真命天子？ 香港 政治 民建聯 人大常委 李慧琼 陳克勤 馬逢國 范徐麗泰