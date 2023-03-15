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兩會餘韻 提案議案之最

財金專欄 2023/03/15

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人大政協兩會閉幕，代表委員離京，但相關單位還不能休息，要開總結會和整理兩會成果。就成果而言，最有延續性，至少年內要為之而忙的事，就是人大政協的議案和提案。

據今次人大會議秘書處信息，到截止收取大會議案時

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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