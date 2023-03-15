兩會餘韻 提案議案之最 財金專欄 2023/03/15 分享： 分享： 人大政協兩會閉幕，代表委員離京，但相關單位還不能休息，要開總結會和整理兩會成果。就成果而言，最有延續性，至少年內要為之而忙的事，就是人大政協的議案和提案。 據今次人大會議秘書處信息，到截止收取大會議案時 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國金融機構改革 降薪之憂與運行之變 2023/03/14 中國金融機構改革 降薪之憂與運行之變 國情知聞 - 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應 2023/03/13 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應 國情知聞 - 賞花經濟 拉動內需 2023/03/11 賞花經濟 拉動內需 國情知聞 - 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 2023/03/10 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 國情知聞 - 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 2023/03/09 經濟大勢判讀 因何拿掉「三重壓力」 中國 經濟 政治 人民幣 人大政協兩會 人大政協 溫家寶