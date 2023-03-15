南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 財金專欄 2023/03/15 分享： 分享： 南韓2010年起成為全球生育率最低的國家，當地一直簡單歸結為在職女性及其經濟能力增加，亦有認為源於生活成本高昂等原因。然而，南韓社會多年來眾所周知的不平等狀況，或是真正成因。 各國在沒有外來移民下，生育 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/14 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 國金札記 - 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/14 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/13 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 國金札記 - 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 2023/03/09 詳盡檢討報告出爐 獅城抗疫啟示 人口 南韓 結婚 生育 社會福利 移民