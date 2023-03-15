南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？

南韓2010年起成為全球生育率最低的國家，當地一直簡單歸結為在職女性及其經濟能力增加，亦有認為源於生活成本高昂等原因。然而，南韓社會多年來眾所周知的不平等狀況，或是真正成因。

各國在沒有外來移民下，生育

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