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南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？

財金專欄 2023/03/15

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南韓2010年起成為全球生育率最低的國家，當地一直簡單歸結為在職女性及其經濟能力增加，亦有認為源於生活成本高昂等原因。然而，南韓社會多年來眾所周知的不平等狀況，或是真正成因。

各國在沒有外來移民下，生育

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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