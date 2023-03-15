任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底

美國矽谷銀行（美：SIVB， Silicon Valley Bank）宣布破產後，Signature Bank跟隨其後倒閉，再次引發新一波金融危機，最近美國財政部、美國聯儲局和聯邦存款保險公司聯手為矽谷銀行儲戶兜底，遏制危機升級。

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美國應對措施（一）：聯邦存款保險公司（FDIC）釋放存款保險基金（DIF），保證了儲戶的資產

國內著名經濟學家任澤平認為，據數據顯示截至2022年底，FDIC共有保費1,288億美元。如未來FDIC需要獲得更多的保費收入，可能會促使銀行系統儲備更多的現金及其等價物，銀行中期來看面臨隱性流動性問題，也會帶來一定的風險。

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美國應對措施（二）：美聯儲新推出的銀行期限資金計劃（BTFP），通過高質量證券抵押貼現的方式，向銀行的準備金賬戶注入流動性

任澤平表示，意味着相較於貼現窗口（Discount Window）和常規回購工具（Standing Repo Facility），向BTFP借款可以獲得更多的現金流動性，以緩解金融機構在市場上折價出售這些高質量證券回升流動性的壓力。

此外，美聯儲的資產端收到抵押的證券，負債端增加銀行等金融機構的準備金，整個資產負債表也會再次小幅擴張。

美國應對措施（三）：美國面臨的是，整個銀行業危機和流動性危機

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任澤平說：

「事實是，所有的債務重組多數是債務貨幣化，最終都由超發貨幣進而稀釋納稅人承擔。」

歷史經驗表明，矽谷銀行等……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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