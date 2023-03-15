一帶一路倡議得道多助！ 財金專欄 02:30 2023/03/15 分享： 分享： 美股經過早一晩的爭持收市榮辱互見後，昨晚開市出現較顯著反彈，被拋售的一些地區性銀行急速回升，令市場鬆一口氣。新發表的消費物價指數CPI亦符合市場預期，通脹勢頭續略為降溫。影響所及，早一晚勁跌2%的歐股 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 我們這邊的風景線較好！ 2023/03/14 我們這邊的風景線較好！ 投資坐標 - 「抗疫股」發盈喜後又如何？ 2023/03/10 「抗疫股」發盈喜後又如何？ 投資坐標 - 「兩座大山」誰怕誰？ 2023/03/08 「兩座大山」誰怕誰？ 投資坐標 - 壞消息之外的好消息！ 2023/03/03 壞消息之外的好消息！ 投資坐標 - 除掉口罩之後買藥業股? 2023/03/01 除掉口罩之後買藥業股? 金達控股（00528） 中國移動（00941） 中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 鴻興印刷（00450） 加息 美股 個股分析 宏觀分析