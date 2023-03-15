一帶一路倡議得道多助！

美股經過早一晩的爭持收市榮辱互見後，昨晚開市出現較顯著反彈，被拋售的一些地區性銀行急速回升，令市場鬆一口氣。新發表的消費物價指數CPI亦符合市場預期，通脹勢頭續略為降溫。影響所及，早一晚勁跌2%的歐股

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