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國企鋼鐵俠名單 有色隊列陣（附股票推介）（第三版）

研究報告 11:05 2023/03/17

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國企改革、活化國有資產，等主題自去年以來，便深入北水青睞，在國策加持下，不少國企隊伍已率先爆上，３大電力股、３桶油、基建隊、航運隊等，今年以來大大跑贏大市。

本篇將聚焦國企鋼鐵俠，包括一眾有色金屬在內，股份名單，盡在下文。

國企鋼鐵俠的故事，由國資委啟動國有企業對標世界一流企業價值創造行動，將戰略金屬資源整合開發、卡脖子的高端金屬新材料及新工藝攻堅等方面發揮其獨特優勢說起，信達證券認為可關注金屬央國企的投資機會。

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新時代歷史使命

國務院國資委3月3日召開會議，對國有企業對標開展世界一流企業價值創造行動進行動員部署。

會議強調，面對蓬勃興起的新一輪科技革命和產業變革，國資國企「要把企業價值創造行動抓緊抓細，務求取得工作實效」，「要聚焦全員勞動生產率、淨資產收益率、經濟增加值率等指標」，「要突出創新驅動，提升基礎研究能力，加大關鍵核心技術攻關力度；突出產業優化升級，加快布局價值創造的新領域新賽道，一手抓加快戰略性新興產業布局，一手抓加快傳統產業轉型升級，更好推進新型工業化」。

同時要求國企央企「把價值創造導向體現到有效激勵約束各方面，更大力度實施以價值創造為導向的中長期激勵」。

信達證券認為，可重點關注動力提升、效率提升的央國企在礦產資源整合，在新材料等新領域新賽道布局或轉型等方向的投資機會。

投資建議︰

有色金屬供給側持續趨緊，需求側的支撑效應有望逐步顯現，有望支撑未來幾年有色金屬價格高位運行，金屬資源企業有望迎來價值重估的投資機會；金屬新材料企業受益電動智慧化加速發展、產業升級以及國產替代等，步入加速成長階段。

鋰方面建議關注贛鋒鋰業（深：002460） （01772）

貴金屬建議關注（深：000975）

工業金屬建議關注紫金礦業（滬：601899） （02899）

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撰文 : 葉麗雯

欄名 : 券商有路捉

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