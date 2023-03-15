矽谷銀行事件峰迴路轉 券商：趁反彈調整倉位

矽谷銀行從被爆發流動性危機，到被接管，存戶得到妥善保障。歷時不過幾日，事件就峰迴路轉，市場亦跟隨著起起落落。但建銀國際認為，雖然市場可能在事件結束之後鬆口氣，但後續拖累市場的因素仍然存在。

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建銀國際指，矽谷銀行事件大幅降低3月加50基點的概率，加50基點的概率從事件爆發之前的78.6%大幅下跌至0%，並且暫停加息的概率上升。同時，市場的終點利率預測也從5.75%下滑至5.25%，預計5月為最後一次加息。但建銀國際認為，未來一段時間加息預期會有較大的波動性，聯儲局最終加息節奏還是會主要考慮近期的通脹及就業數據，因此矽谷銀行事件被市場消化之後，關注點仍然會回到經濟指標。

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從經濟走勢的角度來看，建銀國際認為本輪事件反映加息周期尾部的風險，也顯示硬著陸風險在上升。雖然本輪事件蔓延風險可控，事件的背景因素已經很明確的顯示高利率給銀行造成的壓力。在收益曲綫持續倒掛的環境下，這種壓力仍然存在。除了對銀行的壓力以外，通過本輪事件之後，更多企業以及個人投資者可能會變得更加謹慎。

資產配置要謹慎

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