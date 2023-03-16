  • 22°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

矽谷銀行事件峰迴路轉 建銀：趁反彈調整倉位

財金 19:23 2023/03/16

分享：

分享：

矽谷銀行從被爆發流動性危機，到被接管，存戶得到妥善保障。歷時不過幾日，事件就峰迴路轉，市場亦跟隨著起起落落。但建銀國際認為，雖然市場可能在事件結束之後鬆口氣，但後續拖累市場的因素仍然存在。

    點擊圖片放大

建銀國際指，矽谷銀行事件大幅降低3月加0.5厘的概率，加0.5厘的概率從事件爆發之前的78.6%大幅下跌至0%，並且暫停加息的概率上升。同時，市場的終點利率預測也從5.75厘下滑至5.25厘，預計5月為最後一次加息。但建銀國際認為，未來一段時間加息預期會有較大的波動性，聯儲局最終加息節奏還是會主要考慮近期的通脹及就業數據，因此矽谷銀行事件被市場消化之後，關注點仍然會回到經濟指標。

    點擊圖片放大

從經濟走勢的角度來看，建銀國際認為本輪事件反映加息周期尾部的風險，也顯示硬著陸風險在上升。雖然本輪事件蔓延風險可控，事件的背景因素已經很明確的顯示高利率給銀行造成的壓力。在收益曲綫持續倒掛的環境下，這種壓力仍然存在。除了對銀行的壓力以外，通過本輪事件之後，更多企業以及個人投資者可能會變得更加謹慎。

資產配置要謹慎

......

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

相關文章

為何矽谷銀行突然倒閉？
2023/03/14
為何矽谷銀行突然倒閉？
最安全銀行竟是矽谷銀行？
2023/03/15
最安全銀行竟是矽谷銀行？
矽谷銀行與中資銀行 有相似危機嗎？
2023/03/15
矽谷銀行與中資銀行 有相似危機嗎？

你可能感興趣

為何矽谷銀行突然倒閉？
16:06 2023/03/14
為何矽谷銀行突然倒閉？
最安全銀行竟是矽谷銀行？
14:49 2023/03/15
最安全銀行竟是矽谷銀行？
矽谷銀行與中資銀行 有相似危機嗎？
17:58 2023/03/15
矽谷銀行與中資銀行 有相似危機嗎？

最新專欄文章

聯局3月加息0.5厘機會濃 券商：港股仍受惠內地復甦
2023/03/12
聯局3月加息0.5厘機會濃 券商：港股仍受惠內地復甦
聯儲局會議紀要出爐 3月加0.5厘？
2023/02/25
聯儲局會議紀要出爐 3月加0.5厘？
「互聯網之父」：勿因ChatGPT而急於投資AI
2023/02/22
「互聯網之父」：勿因ChatGPT而急於投資AI
一文看清 港股歷次「牛回頭」 券商：調整後 續向前
2023/02/17
一文看清 港股歷次「牛回頭」 券商：調整後 續向前
是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
2023/02/11
是鷹還是鴿？瑞信陶冬拆解鮑威爾最新講話
香港 美國聯儲局 香港經濟日報 債券 經濟衰退 宏觀分析 大行報告 美股 外滙 貨幣政策

下一篇文章

美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

專家樓論 - 估價上升 帶來三大推動作用
估價上升 帶來三大推動作用
矽谷銀行出事 特朗普之過？
矽谷銀行出事 特朗普之過？
【通脹偵察站】美國2月零售銷售跌幅較預期大 聯儲局本月加息機會一半半（持續更新）
【通脹偵察站】美國2月零售銷售跌幅較預期大 聯儲局本月加息機會一半半（持續更新）
南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？
南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？
美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
美國通脹按月升 洪灝：押注減息是綁架聯儲局
矽谷銀行事件峰迴路轉 建銀：趁反彈調整倉位
矽谷銀行事件峰迴路轉 建銀：趁反彈調整倉位