矽谷銀行爆煲 儲局加息步伐如何走？

矽谷銀行爆煲後被接管，其後存戶得到妥善保障，事件令環球股市波動。市場關注事件對經濟的影響。

市場關注引發事件引發的金融風險，對於當前美國經濟可參考哪一段時間的狀況，平安證券2019年、以及2006至07年的參考意義或有限，當下相對更值得參考的歷史時期是1980年代美國通脹高企、經濟或將步入美國聯儲局人為「製造」的衰退中。

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政策路徑難大變 年內或見5厘以上見頂

至於聯儲局如何平衡通脹壓力與金融風險，平安證券認為儲局反通脹目標不會改變，政策路徑難以大幅調整，仍會爭取在年內加息至5%以上的「充分限制性」水平。

美國銀行業衝擊短期仍在發酵，但預計不會持續太久。待風險平息後，聯儲局未必會如市場期盼的那樣放棄緊縮；恰恰相反，聯儲局可能需要釋放更多「鷹派」信號來彌補失去的進展。

債息美滙未虞高漲

至於對經濟的影響，就美債息的走向，平安證券認為10年美債息難突破4.1%。其理據有：

1. 矽谷銀行事件後，「加快加息」預期已被打破。

2. 隨着衰退訊號漸顯露，通脹預期易降難升。

3. 即便聯儲局「放鷹」，衰退和金融風險擔憂也會限制美債利率的漲幅。

儲局主席鮑威爾在3月7至8日國會講話的「壓力測試」中，市場加息預期升溫、美債實際利率上行，但經濟衰退預期更加濃厚、美債通脹預期大幅降溫最終使10年美債名義利率不升反降。

美元走勢，平安證券預期，美元指數會再破110的難度亦較大，理據包括：

1. 美歐和美日國債利差已經收斂，未來走闊難度較大。

2. 歐日經濟金融不確定性降低，一度濃厚的避險需求不再。

3. 美元單邊看漲情緒降溫。ICE美元指數非商業淨多頭數量已由2022年的3.5萬張左右下降至 1.2萬張左右。

報告來源：平安證券

編輯：錢家鋒

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