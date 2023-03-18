瑞銀彭燕燕：料全年社會零售增長預測近7%

內地政府今年着重擴大內需消費，春節後消費數據增長放緩，CPI由月上漲0.8%轉降0.5%，加上2月份全國工業生產者出廠價格（PPI）增速持續下行，是否反映中國內需情況面臨通縮風險呢？

瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕發表最新解讀：

內地2月份PPI增速持續下行，生產資料價格下降2.0%，其中原材料工業價格和加工工業價格，分別降1.3% 、2.6% 。

彭燕燕指出，鑒於去年兩個因素影響：（1）豬價處於下行周期（2）俄烏衝突影響原材料下降，消費者消費能力下降，企業沒有辦法提價，PPI在高基數效應下出現回落。

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最近國家統計局公布，首兩月社會消費品零售總額，按年增長3.5%，符合市場預期，較2019年同期增長更高；內地2月份CPI按年上漲1% 按月下降0.5%。

彭燕燕，料全年的社會零售增長預測接近7%，但消費仍未完全回復，因去年2月至11月內地實行封控措施，第二、三季低基數得以改善，下半年內地官方零售銷售增長會加快。

分品類看，汽車類消費品零售總額跌9.4%，她說，由於汽車競爭格局大，包括電動車在內，汽車種類廣泛屬高基數一列，所以服務業消費疫情陰霾影響，低基數下復甦相對較快……更多內容，用戶請登入。

記者：鍾采餘

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