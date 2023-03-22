【騰訊復甦】午後公布業績 券商最後召集

騰訊 （00700） 將於今日收市後公布2022年第四季及全年業績。本欄將持續整合券商績前意見，助讀者做好準備，快人一步作出部署。

騰訊走勢與大市同步，自1月底見頂回落至今，走出下降通道。不過來到3月，北水重新流入騰訊，或開始看見值博率：

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由於2021年第四季是嚴厲監管及未成年人保護等，打擊騰訊業務的辣招出台期，公司業績明顯下滑，也為2022年第四季公司業績定下低基數優勢。市場目前相信騰訊可重拾雙位數的純利增長：

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個別券商看法如下：

富瑞：

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摩根大通：

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摩根士丹利：

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摩根士丹利對騰訊關鍵指標的預測：

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記者：陳煒傑

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