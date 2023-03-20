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【騰訊復甦】績前部署 掃視復甦苗頭（持續更新──加入滙豐看法）

研究報告 12:39 2023/03/20

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騰訊 （00700） 將於3月22日周三收市後公布2022年第四季及全年業績。本欄將持續整合券商績前意見，助讀者做好準備，快人一步作出部署。

騰訊走勢與大市同步，自1月底見頂回落至今，走出下降通道。不過來到3月，北水重新流入騰訊，或開始看見值博率：

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由於2021年第四季是嚴厲監管及未成年人保護等，打擊騰訊業務的辣招出台期，公司業績明顯下滑，也為2022年第四季公司業績定下低基數優勢。市場目前相信騰訊可重拾雙位數的純利增長：

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    +5
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個別券商看法如下：

富瑞：

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摩根大通：

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摩根士丹利：

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摩根士丹利對騰訊關鍵指標的預測：

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記者：陳煒傑

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

 

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 騰訊追蹤

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