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高增長持續 京東大平賣

財金專欄 2023/03/16

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港股昨日又反彈，走勢升升跌跌，只因受到美國加息因素拖拉，但頭肩頂型態未被破壞下，後市探底尚未結束。不過，較大市早調整的京東集團（09618）近日在160元水平整固，市場預期未來三年盈利是高速增長，可以

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 市盈率 電子商貿 Tiffany & Co.（美：TIF） 中國 經濟 美國 港股 人民幣

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2023年3月16日

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