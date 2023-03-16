高增長持續 京東大平賣 財金專欄 2023/03/16 分享： 分享： 港股昨日又反彈，走勢升升跌跌，只因受到美國加息因素拖拉，但頭肩頂型態未被破壞下，後市探底尚未結束。不過，較大市早調整的京東集團（09618）近日在160元水平整固，市場預期未來三年盈利是高速增長，可以 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版） 2023/03/15 股市充斥真假陷阱 港股美息輪流玩（第五版） 中字股實力談 - 金價轉強勢 招金追落後 2023/03/15 金價轉強勢 招金追落後 中字股實力談 - 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版） 2023/03/14 港股192危危乎 僅金股靠得住？（第五版） 中字股實力談 - 推動數字洪流 中興盈利穩增 2023/03/14 推動數字洪流 中興盈利穩增 中字股實力談 - 港股的真升假跌 市場轉玩「信不信由你」 （第五版） 2023/03/13 港股的真升假跌 市場轉玩「信不信由你」 （第五版） 每股盈利 每股派息 市盈率 電子商貿 Tiffany & Co.（美：TIF） 中國 經濟 美國 港股 人民幣