高增長持續 京東大平賣

港股昨日又反彈，走勢升升跌跌，只因受到美國加息因素拖拉，但頭肩頂型態未被破壞下，後市探底尚未結束。不過，較大市早調整的京東集團（09618）近日在160元水平整固，市場預期未來三年盈利是高速增長，可以

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