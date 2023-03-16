3大因素困擾 二手交投短期難再升 地產 12:00 2023/03/16 分享： 分享： 近期二手樓交投回軟，受制三大因素制約，短期成交量難再升，包括新盤蜂擁搶客、矽谷銀行爆煲為後市增陰霾，以及業主叫價過硬，令後市再陷膠著。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 上次樓價是這樣反彈的 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 銀行取態轉正面 成樓價回升助力 2023/02/03 銀行取態轉正面 成樓價回升助力 你可能感興趣 上次樓價是這樣反彈的 01:00 2023/02/06 上次樓價是這樣反彈的 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 01:00 2023/02/06 樓價跌竟無衰退 商品國家確另類 銀行取態轉正面 成樓價回升助力 12:22 2023/02/03 銀行取態轉正面 成樓價回升助力 最新專欄文章 內地買家比例增 樓市增添新動力 2023/03/15 內地買家比例增 樓市增添新動力 連租約買賣須慎防按揭問題 2023/03/14 連租約買賣須慎防按揭問題 大額租務湧現 舖市復甦先兆 2023/03/13 大額租務湧現 舖市復甦先兆 息口又成樓市復甦欄路虎？ 2023/03/09 息口又成樓市復甦欄路虎？ 新盤連環推 二手陷捱打局面 2023/03/08 新盤連環推 二手陷捱打局面 一手市場 NOVO LAND 屯門 元朗