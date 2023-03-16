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3大因素困擾 二手交投短期難再升

地產 12:00 2023/03/16

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近期二手樓交投回軟，受制三大因素制約，短期成交量難再升，包括新盤蜂擁搶客、矽谷銀行爆煲為後市增陰霾，以及業主叫價過硬，令後市再陷膠著。

...

欄名 : 樓市分析

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