富達：利率接近見頂 新興市場吸引 財金專欄 2023/03/16 分享： 分享： 環球經濟比市場預期更為強韌。在美國，即使聯儲局持續施壓，勞動市場仍然穩健，歐洲在暖冬與能源價格下滑支持下，經濟表現勝預期，中國則因放寬防疫限制，加上有利的貨幣與財政政策刺激，帶動經濟復甦。 在近期市場情 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Matthew Quaife 富達國際亞洲多元資產投資管理主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 2023/03/15 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 2023/03/14 瑞信陶冬：美加息25點子機會高 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 2023/03/10 施羅德Keith Wade：積極財策捲土重來 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 2023/03/09 瑞士百達：中國經濟重啟 利好新興債券 中金：經濟增長靠內需投資 2023/03/08 中金：經濟增長靠內需投資 中國 經濟 美國 通脹 金融 股票 投資策略 財政政策 市盈率 新興市場