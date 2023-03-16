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富達：利率接近見頂 新興市場吸引

財金專欄 2023/03/16

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環球經濟比市場預期更為強韌。在美國，即使聯儲局持續施壓，勞動市場仍然穩健，歐洲在暖冬與能源價格下滑支持下，經濟表現勝預期，中國則因放寬防疫限制，加上有利的貨幣與財政政策刺激，帶動經濟復甦。

在近期市場情

...

撰文 : Matthew Quaife 富達國際亞洲多元資產投資管理主管

欄名 : 名家觀點

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