中央開新局 港政商界爭相上京 財金專欄 2023/03/16 分享： 分享： 全國人大政協兩會結束，中央核心人事敲定，展開新的開局。香港要融入國家發展大局，搭上國家發展的列車，自然把握機會，第一時間與各部門新領導會面。特首李家超和證監會主席雷添良，都趁出席完兩會留下來，帶領團隊 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 2023/03/15 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 有政戲 - 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 2023/03/14 港府下周開壇 搶家族辦公室「肥肉」 有政戲 - 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 2023/03/13 李強丁薛祥上位 對港有何啟示 有政戲 - 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 2023/03/10 發展局派定心丸 啟德地下街「無走數」 有政戲 - 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 2023/03/09 巾幗不讓鬚眉 特首也要聽3女士意見 中國 香港 李家超 陳茂波 人大政協兩會 易綱 李強 梁鳳儀 易會滿 馮程淑儀