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中央開新局 港政商界爭相上京

財金專欄 2023/03/16

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全國人大政協兩會結束，中央核心人事敲定，展開新的開局。香港要融入國家發展大局，搭上國家發展的列車，自然把握機會，第一時間與各部門新領導會面。特首李家超和證監會主席雷添良，都趁出席完兩會留下來，帶領團隊

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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