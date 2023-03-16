中央開新局 港政商界爭相上京

全國人大政協兩會結束，中央核心人事敲定，展開新的開局。香港要融入國家發展大局，搭上國家發展的列車，自然把握機會，第一時間與各部門新領導會面。特首李家超和證監會主席雷添良，都趁出席完兩會留下來，帶領團隊

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