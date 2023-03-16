中國經濟 有無通縮之憂？

中國經濟上一波通脹威脅論退潮後，通縮論悄然而起。認定中國經濟已現通縮或面臨通縮威脅言論日多，更有人認定國務院新班子的表態，已隱含反通縮之論，但也有部分經濟學者堅持通縮沒來或不會來。

中國經濟素有熱怕通脹

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