中國經濟 有無通縮之憂？ 財金專欄 2023/03/16 分享： 分享： 中國經濟上一波通脹威脅論退潮後，通縮論悄然而起。認定中國經濟已現通縮或面臨通縮威脅言論日多，更有人認定國務院新班子的表態，已隱含反通縮之論，但也有部分經濟學者堅持通縮沒來或不會來。 中國經濟素有熱怕通脹 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 兩會餘韻 提案議案之最 2023/03/15 兩會餘韻 提案議案之最 國情知聞 - 中國金融機構改革 降薪之憂與運行之變 2023/03/14 中國金融機構改革 降薪之憂與運行之變 國情知聞 - 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應 2023/03/13 燃油車市震動 會否有蝴蝶效應 國情知聞 - 賞花經濟 拉動內需 2023/03/11 賞花經濟 拉動內需 國情知聞 - 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 2023/03/10 金融機構改革 熱議論Vs冷看點 中國 經濟 通脹 GDP CPI 中國人民銀行 國家統計局 PPI 滯脹 通縮