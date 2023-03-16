矽谷銀行出事 特朗普之過？ 財金專欄 2023/03/16 分享： 分享： 「有功就領，有鑊就卸」是政客天性，矽谷銀行（SVB）倒閉後，美國政界焦點放在「獵巫」，民主黨矛頭直指特朗普（Donald Trump）政府。 民主黨批評，特朗普任內放寬金融業監管，將具系統重要性金融機構 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 國金札記 - 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 2023/03/15 南韓生育率包尾 重男輕女竟關事？ 國金札記 - 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 2023/03/14 矽谷銀行掀恐慌 儲局宜放慢加息 國金札記 - 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 2023/03/13 美矽谷銀行倒下 金融海嘯重臨？ 國金札記 - 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 2023/03/10 直播帶貨內地熾熱 移師美國水土不服 美國 金融 特朗普 債券 金融機構 風險管理 利率期貨 評級機構 年金 銀行