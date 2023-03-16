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矽谷銀行出事 特朗普之過？

財金專欄 2023/03/16

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「有功就領，有鑊就卸」是政客天性，矽谷銀行（SVB）倒閉後，美國政界焦點放在「獵巫」，民主黨矛頭直指特朗普（Donald Trump）政府。

民主黨批評，特朗普任內放寬金融業監管，將具系統重要性金融機構

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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