  • 25°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 14:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪灝：當瑞幸跑贏瑞信

財金猛人追蹤 13:54 2023/03/16

分享：

分享：

矽谷銀行事件持續發酵，周一（3月13日）美國實施一系列救助措施，近日瑞士信貸（Credit Suisse）年報披露了其內部監控具重大缺陷，股價於3月15日收市大跌24%。內地經濟學家洪灝就事件進行分析。

    點擊圖片放大

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在3月16日發表文章。洪灝指出，正是因為沒有達到系統性定義門檻，矽谷銀行在特朗普時期以合規成本為借口游說，讓監管部門給它更多的風險投資空間。而SBNY更請了Dodd-Frank法案的提起人Frank坐鎮其董事局。

Dodd-Frank法案是金融危機後美國最重要的金融法案，也是華爾街歷史上最重要的改革法案之一。其目的之一，就是要限制美國銀行動用客戶存款進行風險投資的邊界。

在Frank的眼裡，FDIC接管他坐鎮的SBNY事出意外，實在是令他丟盡了臉面。畢竟這個銀行的加密貨幣風險敞口有限，被接管前也並沒有出現不能兌現存款的情況。

Frank認為FDIC接管的目的，是為了殺雞儆猴，警告其它銀行不要過分涉獵加密貨幣相關的交易。當然，我們都知道，加密貨幣也是美元的對立面，一如黃金。1971年代，美國總統尼克遜單方面一夜之間廢掉了金本位。現在也可以效法當年。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

更多內容，用戶請登入。

報告來源：GROW思睿

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 財金猛人追縱

相關文章

矽谷銀行出事 特朗普之過？
今日
矽谷銀行出事 特朗普之過？
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
今日
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費
今日
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費

你可能感興趣

矽谷銀行出事 特朗普之過？
今日 01:00
矽谷銀行出事 特朗普之過？
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
今日 08:42
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費
今日 01:00
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費

最新專欄文章

巴菲特：做好公司股東而不是買賣股票（附股神好拍檔芒格投資名言）
2023/03/04
巴菲特：做好公司股東而不是買賣股票（附股神好拍檔芒格投資名言）
連平論人民幣可能的波幅 一定的升值
2023/01/17
連平論人民幣可能的波幅 一定的升值
中國市場 大行報告 市場動向 基金 貨幣政策 股票 期貨 經濟數據表現 經濟 洪灝

上一篇文章

曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）

下一篇文章

任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞銀彭燕燕：消費復甦兩極分化
瑞銀彭燕燕：消費復甦兩極分化
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
對沖基金大佬Bill Ackman：未來利率大幅下降（Bill Ackman：美不救市 後果嚴重 第三版）
對沖基金大佬Bill Ackman：未來利率大幅下降（Bill Ackman：美不救市 後果嚴重 第三版）
曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）
曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）
SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化（第二版）
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？