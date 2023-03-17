瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件

講起「雷曼」這個名字，經歷過2008年美國金融海嘯的朋友，絶對不會忘記。

15年後的今日，同樣的名字，同類的危機，再令金融市場聞風色變，是巧合，還是......

「無巧不成書，瑞信的董事長叫『雷曼』，和雷曼銀行的雷曼一模一樣…… 現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝尾尾解構，瑞信風波，

也許一切由美國加息惹的禍說起，先有美國矽谷銀行事件，緊接的是瑞士信貸（Credit Suisse）年報披露了其內部監控具重大缺陷，股價於3月15日收市大跌24%。內地經濟學家洪灝就事件進行分析。

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獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在3月16日發表文章。洪灝指出，正是因為沒有達到系統性定義門檻，矽谷銀行在特朗普時期以合規成本為借口游說，讓監管部門給它更多的風險投資空間。而SBNY更請了Dodd-Frank法案的提起人Frank坐鎮其董事局。

Dodd-Frank法案是金融危機後美國最重要的金融法案，也是華爾街歷史上最重要的改革法案之一。其目的之一，就是要限制美國銀行動用客戶存款進行風險投資的邊界。

在Frank的眼裡，FDIC接管他坐鎮的SBNY事出意外，實在是令他丟盡了臉面。畢竟這個銀行的加密貨幣風險敞口有限，被接管前也並沒有出現不能兌現存款的情況。

Frank認為FDIC接管的目的，是為了殺雞儆猴，警告其它銀行不要過分涉獵加密貨幣相關的交易。當然，我們都知道，加密貨幣也是美元的對立面，一如黃金。1971年代，美國總統尼克遜單方面一夜之間廢掉了金本位。現在也可以效法當年。

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報告來源：GROW思睿

編輯：陳文政

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