  • 26°C
香港時間 : 2023317日 (週五) 14:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件

財金猛人追蹤 14:42 2023/03/17

分享：

分享：

講起「雷曼」這個名字，經歷過2008年美國金融海嘯的朋友，絶對不會忘記。

15年後的今日，同樣的名字，同類的危機，再令金融市場聞風色變，是巧合，還是......

「無巧不成書，瑞信的董事長叫『雷曼』，和雷曼銀行的雷曼一模一樣…… 現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝尾尾解構，瑞信風波，

 

也許一切由美國加息惹的禍說起，先有美國矽谷銀行事件，緊接的是瑞士信貸（Credit Suisse）年報披露了其內部監控具重大缺陷，股價於3月15日收市大跌24%。內地經濟學家洪灝就事件進行分析。

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

獲《彭博》評為「中國最精準策略師」、現職對冲基金GROW思睿首席經濟學家的洪灝，在3月16日發表文章。洪灝指出，正是因為沒有達到系統性定義門檻，矽谷銀行在特朗普時期以合規成本為借口游說，讓監管部門給它更多的風險投資空間。而SBNY更請了Dodd-Frank法案的提起人Frank坐鎮其董事局。

Dodd-Frank法案是金融危機後美國最重要的金融法案，也是華爾街歷史上最重要的改革法案之一。其目的之一，就是要限制美國銀行動用客戶存款進行風險投資的邊界。

在Frank的眼裡，FDIC接管他坐鎮的SBNY事出意外，實在是令他丟盡了臉面。畢竟這個銀行的加密貨幣風險敞口有限，被接管前也並沒有出現不能兌現存款的情況。

Frank認為FDIC接管的目的，是為了殺雞儆猴，警告其它銀行不要過分涉獵加密貨幣相關的交易。當然，我們都知道，加密貨幣也是美元的對立面，一如黃金。1971年代，美國總統尼克遜單方面一夜之間廢掉了金本位。現在也可以效法當年。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

更多內容，用戶請登入。

報告來源：GROW思睿

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 財金猛人追縱

相關文章

矽谷銀行出事 特朗普之過？
2023/03/16
矽谷銀行出事 特朗普之過？
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
2023/03/16
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費
2023/03/16
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費

你可能感興趣

矽谷銀行出事 特朗普之過？
01:00 2023/03/16
矽谷銀行出事 特朗普之過？
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
08:42 2023/03/16
《盤前攻略》瑞信出事道指曾急瀉，恒指料低開300點再試百天線
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費
01:00 2023/03/16
疫後經濟穩復甦 乘勢出拳振消費

最新專欄文章

巴菲特：做好公司股東而不是買賣股票（附股神好拍檔芒格投資名言）
2023/03/04
巴菲特：做好公司股東而不是買賣股票（附股神好拍檔芒格投資名言）
連平論人民幣可能的波幅 一定的升值
2023/01/17
連平論人民幣可能的波幅 一定的升值
中國市場 大行報告 市場動向 基金 貨幣政策 股票 期貨 經濟數據表現 經濟 洪灝

下一篇文章

花旗劉顯達 薦8大首選股+收息股點評
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
任澤平：美聯儲為矽銀儲戶兜底
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）
曾淵滄點評 中長綫收息之選（評中移動 中興）
瑞銀彭燕燕：消費復甦兩極分化
瑞銀彭燕燕：消費復甦兩極分化
花旗劉顯達 薦8大首選股+收息股點評
花旗劉顯達 薦8大首選股+收息股點評
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？
巴菲特去年大幅減持美國銀行股 避過矽谷銀行一劫？