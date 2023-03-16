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滙豐：內房及物管 4股列入首選股（附首選股預測數據）

研究報告 16:53 2023/03/16

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內地首兩月的開發投資、新開工面積、開發商到位資金等數據降蝠收窄，內房復甦趨勢已顯現，竣工量已有所改善，惟市場仍在爭論房地產復甦前景，滙豐分別將華潤置地 （01109） 、萬科企業 （02202） 、華潤萬象生活 （01209） 、中海物業 （02669） 4隻股份列入首選股。

國家統計局發布2月內房數據顯示，全國房地產開發投資13,669億元人民幣，按年降蝠收窄5.7%。滙豐指出，內地房地產2月數據令人鼓舞（encouraging），股市在早盤交易中普遍反應積極，反映這趨勢如同開發商在2月合同銷售額，可以說強於預期。

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專訪 花旗劉顯達 談港股後市關鍵【下一頁

值得留意是，房屋竣工面積……更多內容，用戶請登入。

報告來源：滙豐
編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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